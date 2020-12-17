反制中國行徑　澳洲議員籲正式承認台灣

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文／中央社

澳洲執政聯盟昆士蘭自由國家黨（LNP）國會議員克利斯坦森主張，澳洲應該著眼所有貿易和外交手段來終結與中國持續存在的爭端，包括考慮「正式承認」台灣。

天空新聞網（Sky News）報導，中國與澳洲今年一整年下來關係持續惡化，先是澳洲要求對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）來源展開調查，引發中國祭出種種貿易手段。

北京當局首先對澳洲大麥課徵關稅，隨後禁止特定牛肉屠宰場，接著對紅酒、木材擴大禁令和關稅，近日又暫停煤炭進口。

克利斯坦森（George Christensen）表示，中國企圖對全球各國傳達訊息，儼然讓澳洲淪為中國的「白老鼠」。

他說：「中國正在透過我們殺雞儆猴，以嚇唬其他國家，讓他們不要做出可能會惹毛中國的事情，包括讓中國不滿的（他國）國內法律。」

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

他指出，自由世界若真正團結起來，並表示不會容許中國利用貿易來干涉其他國家的內政，會大有幫助。

克利斯坦森表示，他希望總理莫里森（Scott Morrison）政府著眼各種手段，包括對外國投資規定做出改變，以防外國國有企業持掌所有權。

他也提到聯邦參議員卡納凡（Matt Canavan）所提出的建議，即對中國亟需的澳洲鐵礦徵稅，並拿這筆稅收來補貼遭北京貿易制裁手段波及的產業。

克利斯坦森說：「我們有許多政治手段可以運用。」

「中國最不願見到的，是像澳洲這樣的國家正式承認台灣為國家。我希望這類事情現在都能端上外交談判桌。」

「如果中國想玩硬的，澳洲自當奉陪。」

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