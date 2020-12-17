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中共195萬黨員名單外洩！　美媒驚見台塑、台達電設「黨支部」

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▲大陸國家主席習近平。（圖／新華網）

▲大陸國家主席、中國共產黨中央委員會總書記習近平。（圖／新華網）

記者張寧倢／綜合外電報導

中國共產黨近日外流一份195萬名黨員名單，詳細註明其姓名、族裔、出生日期與職務，任職的公司包含疫苗藥廠輝瑞（Pfizer）與阿斯利康（AstraZeneca）、勞斯萊斯（Rolls Royce）、滙豐銀行（HSBC）等多家跨國企業，甚至揭露了台塑集團、台達電設有「中國共產黨支部」，以及106位被標註為台灣背景的黨員。

綜合英國《每日郵報》、美國《自由亞洲電台》報導，這份195萬名中共黨員名單最先由英國、澳洲媒體揭露，其中至少10國以上的駐上海領事館都聘有中共黨員，分別擔任高級政務專員、文員、經濟顧問與行政助理等。另外，有黨員任職的跨國企業包含勞斯萊斯、波音公司、研發新冠疫苗的藥廠輝瑞與阿斯利康，滙豐、星展（DBS）、澳盛（ANZ）與渣打集團等大型銀行，甚至台塑集團與台達電竟也設有「黨支部」。

報導指出，台達電設有「台達電子有限公司黨支部」，名單上的255人僅3位是高中學歷，其他皆為大學或碩博士以上。另外，台塑集團設有的「越南台塑項目黨支部」則有25人，但台達電與台塑都尚未對此發表回應，無法得知名單人員在內部的任職細節。

中研院社會學研究所研究員林宗弘向《自由亞洲電台》表示，自2012年習近平掌權後，台商企業就被北京要求積極參與企業內部「黨建」工作，外流名單間接證實了中共對外資企業的政策，並瞭解中共滲透程度與方式。

報導提到，約195萬名共產黨員外洩名單中，有106位黨員被標記為「台灣」背景，其中至少10位與具統戰背景的「上海市台灣同胞聯誼會」、「上海台灣民主自治同盟」幹部或成員姓名相符。其中一人表示，爺爺奶奶有台灣背景，自己則在上海長大，沒到過台灣。林宗弘分析，「被設定為台灣籍人士不一定是出身台灣，當時可能是1949年到中國，或之後被吸收，這樣的人數也有幾十萬人。」

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