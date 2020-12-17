金正日逝世9周年！金正恩偕同胞妹金與正參拜...今年「異常冷清」

▲金正恩、金與正(左3)前往平壤錦繡山太陽宮參拜，悼念金正日9周年忌日。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩與勞動黨第一副部長金與正低調率領眾官員前往平壤錦繡山太陽宮進行參拜，悼念前領導人金正日逝世9周年忌日。不過礙於新冠肺炎（COVID-19）全球疫情影響，當局並未動員居民、青年進行大規模的紀念活動，僅透過官媒與各種宣傳媒體進行相關報導。

根據北韓官媒《朝中社》今（17）日上午報導，金正恩和胞妹金與正前往安置父親金正日水晶棺遺體的「永生廳」（영생홀）進行參拜。他對著靈柩表示，「直到生前最後一刻，仍懷抱著對祖國與人民如火焚般的熱愛之情，走上革命獻身之路！將軍（指金正日）造就了偉大、且具高度尊嚴的百戰百勝之黨，並以光輝照亮了一心團結的祖國，對此我以最虔敬的心致上我最高的敬意。」

同行的還有國務委員會第一副委員長崔龍海、勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、內閣總理金德訓、國務委員會副委員長兼勞動黨副委員長朴鳳珠等黨政軍高層官員。

不過《朝中社》並未具體指出一行人參拜太陽宮的時間。根據南韓《韓聯社》分析，金正日死於2011年12月17日，且依照北韓官媒報導慣例，金正恩可能選擇於16日、或是17日凌晨參拜。

▲已往每逢金正日忌日，北韓各地皆舉辦相關的悼念活動。（圖／達志影像）

然而受到全球疫情影響，北韓提升防疫層級至最高階段的「超特級防疫」，因此今年北韓國內紀念金正日忌日的活動相較於往年冷清許多！在去年金正日逝世8周年時，各地皆會舉辦音樂會、紀錄片與電影上映典禮等追思活動，且全國的青年與學生相約前往「金正日故鄉」白頭山（長白山）密營進行各種追悼與發誓活動。

另外，北韓黨務機關報《勞動新聞》刊登出「偉大領導者金正日的革命生涯，是充滿崇高愛民精神的一生！」為題的社論，強調金正日為了守護人百姓與後代子孫永遠的未來，毅然決然走上先軍長征之路。

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