病毒失速恐「封城」！南韓新冠單日飆破1014例　死亡數激增破紀錄

▲南韓新冠疫情嚴峻，首爾單日新增首度突破400例。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情在進入全國性第3波大流行後，已進入失控狀態，單日新增確診數連續2天突破1000人以上大關，為疫情從今年1月20日開始後最糟糕的情況，全國各地的家族親友聚會、餐廳、職場、校園、補習班、宗教設施、療養院等傳出規模不一的群聚感染，隨著高齡人士等高風險染病族群大增，重症病床也不敷使用，首爾一度僅剩下1張重症患者病床。

根據《韓聯社》報導，截至17日0時為止，南韓防疫當局今（17）日上午9時30分共通報1014起病例，其中境內感染高達993例、21境外移入則為例，另外暴增22例死亡，創下疫情以來之最。目前南韓共累計46453例確診、634例死亡。

▲防疫當局在首爾車站前設置臨時篩檢站，接受民眾排隊進行免費篩檢。（圖／路透社）

對此，南韓防疫當局正研擬調升社交距離防疫至第3階段，屆時體育設施、婚宴場所、網咖、電影院、遊樂園、電子遊藝場、美容理髮業、超市與百貨公司、補習班、宗教設施等皆得停業，各級學校也不開放到校上課，且禁止10人以上聚會，形同於「封城」，百業停止運作，恐怕對經濟與社會層面造成莫大損害，因此政府相當苦惱，仍在積極尋求並聽取各領域專家意見。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增784例（首爾佔420例、京畿道佔284例、仁川佔80例）；釜山新增44例；慶尚南道新增30例；大邱新增20例；忠清北道新增19例；全羅北道新增18例；忠清南道新增17例；濟州島新增12例；大田新增11例；光州與蔚山各新增10例；江原道與慶尚北道各新增9例。

▲南韓全面擴大篩檢力度，首都圈交通要衝設置150所臨時篩檢站。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市龍山區某工地暴增61例；京畿道高陽市某療養院累計30例；江原道平昌郡某滑雪場累計11例；忠清南道保寧市亞洲汽車大學累計21例；忠清北道堤川市某宗教場所累計23例；蔚山市南區「梁地療養院」（양지요양원，暫譯）累計226例。

對於死亡病例激增，高麗大學預防醫學科教授千丙哲（천병철）解釋，「隨著患者數增加，死亡病例也會跟著增加，不過其中最大的因素，在於療養院屢次出現群聚感染，而高染病風險患者便大量包含在內。另外，首都圈床數嚴重不足，許多患者在等待住院時錯過治療黃金時機，也是造成死亡率增加的因素。」

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南韓現行防疫措施

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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