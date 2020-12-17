8歲兒見媽昏倒！報警秒說出地址被當惡作劇　差10分鐘結局悲慘

記者黃翊婷／綜合報導

美國密蘇里州（Missouri）8歲男童去年7月間發現母親凱瑟琳在家中昏倒，馬上撥打911（美國報警電話）求救，沒想到卻被當成一般的兒童惡作劇電話，最終延誤了黃金救援時機，導致母親死亡。事發至今超過一年，凱瑟琳的家人近日終於決定硬起來，並對當地的警消單位提告。

▲凱瑟琳與家人的合照。（圖／翻攝自Facebook／Cathryn McClelland）

根據《太陽報》報導，40歲的凱瑟琳（Cathryn McClelland）平時與8歲兒子、3歲女兒住在密蘇里州的堪薩斯城，2019年7月22日因為心臟病發突然在家中昏倒，她的兒子見狀連忙先讓自己冷靜下來，再撥打911求救，並一邊安撫手足無措的妹妹。

然而，911調度員誤以為這通求救電話只是一般的兒童惡作劇，雖然凱瑟琳的兒子在短短1分鐘內就給出正確的地址，但調度員不相信，還要求他走到屋外看看門牌，或找出一封寫有地址的郵件比對，平白浪費10分鐘，最終導致凱瑟琳錯過黃金救援時機而死亡。

據了解，凱瑟琳是當地某醫院的護理師，生前已簽署同意器官捐贈，因病去世之後，她捐出的器官一共救活6個人。凱瑟琳的家人稱她是「真正的英雄」，經過一年沉澱後，丈夫弗蘭克（Frank）近日終於決定硬起來，打算對堪薩斯城的警消單位提告，替妻子、兒女討回公道。