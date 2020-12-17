大力提倡「電動車和新能源」　拜登傳提名前密西根州長執掌能源部

▲美國密西根州前州長格蘭霍姆。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國候任總統拜登下月即將就任。知情人士透露，拜登有意任命密西根州前州長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）為能源部長。格蘭霍姆向來主張發展零碳排放汽車，若她真的獲得提名，意味著拜登希望政府在因應氣候變遷中能發揮作用。

《華盛頓郵報》報導，現年61歲的格蘭霍姆目前在加州大學柏克萊分校擔任法學兼職教授。格蘭霍姆主張，美國如果不儘快發展替代能源技術，將面臨落後於其他國家的風險。

格蘭霍姆曾擔任密西根州州長，並在金融危機時大力提倡發展電動車技術，協助密西根州所仰賴的汽車工業轉型。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的女兒、民主黨策略分析師克莉絲汀•裴洛西（Christine Pelosi）盛讚格蘭霍姆是一位「開創性州長，任內致力於提高女性地位」，並稱她在發展再生能源與清潔能源方面是一位「公認的領導者」，足以為能源部注入寶貴經驗。

兩名匿名知情人士表示，拜登還考慮提名材料科學家兼工程師馬朱達爾（Arun Majumdar）擔任能源部副部長。馬朱達爾曾領導歐巴馬政府時代的能源研究機構，也是美國發展現代化電網的主要倡議者。

格蘭霍姆和馬朱達爾都具有倡導開發替代能源技術的專業背景，儘管美國能源部許多業務都與維護並保護美國核武器有關，也包括清理受污染核電站，但拜登若選擇2人執掌能源部，也表明新政府希望在氣候變遷議題中發揮重要作用。

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