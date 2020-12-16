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停課只差1度！俄羅斯「戰鬥小學生」　-51℃度照常出門上學

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▲▼ 雪地,積雪,冬季 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲西伯利亞冬季嚴寒，當地停課標準訂在零下52度 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者王致凱／綜合報導

俄羅斯西伯利亞小鎮奧伊米亞康（Oymyakon）素有「人類最冷定居地」之稱，當地學校也因此被稱為世界最冷小學。近日，當地氣溫已經降低到攝氏零下51度，但因為尚未達到零下52度的停課標準，因此小學生們還是得照常上學。

根據《西伯利亞時報》報導，位於俄羅斯薩哈共和國（Sakha，又稱雅庫特）的小鎮奧伊米亞康人口約500人，當地只有一所學校，建校於1932年，同時教授各年級課程。

報導說，這所學校的上課時間為上午9時至下午5時，但由於當地緯度較高，學童往往出門時天還沒亮，放學時太陽已經下山了，當地父母往往會陪著孩子走路上學，至於附近村落的學生則會搭公車，車程約10到18分鐘。

當地時間8日上午9時許，奧伊米亞康氣溫下降到零下51度，已經逼近低年級學生的停課標準零下52度指有1攝氏度的差距，但按照規定小學生們仍必須照常上課。當地攝影師席夫塞福（Semyon Sivtsev）拍下學生穿上大衣、戴上防寒面罩，穿過厚厚積雪前往學校的畫面。

報導指出，根據當地的低溫停課標準，如果溫度降至零下52度，則小學一年級至4年級可以停課。其他高年級學生的停課標準則為零下56度。

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