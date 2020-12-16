　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本才剛籲勿5人以上聚餐...菅義偉帶頭揪大佬們吃牛排被抓包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼日相菅義偉重申立場，表示若南韓未先提出解決對策，則無訪韓必要。（圖／達志影像）

▲菅義偉在防疫期間，帶頭與多人聚會用餐，招致批評。（圖／達志影像）

記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情持續蔓延，東京都16日更是一舉新增678例確診，再度創下歷史新高。當局14日才閃電宣布全面暫停振興國旅方案「Go To Travel」，並呼籲民眾避免5人以上的聚餐，怎知首相菅義偉當晚就跑到銀座的高級牛排店與多名重要人士聚餐，與會者幾乎都是65歲以上的高風險族群，其中包括日職福岡軟銀鷹隊會長王貞治，引發外界熱議。

根據《富士新聞網》報導，日本先前因疫情爆發，觀光零售業遭到重創，於是決定推出振興國旅的「Go To Travel」方案，怎知卻成為疫情擴散的原因之一。如今疫情再度邁入高峰，醫療系統也快不堪負荷，當局只好忍痛宣布全面暫停「Go To Travel」，並要求民眾注重防疫，甚至呼籲重新考慮年底是否返鄉。

菅義偉14日宣布暫停Go To Travel後，卻被發現當天晚上私下與其他名人聚餐。據悉，該場聚會的與會者共有8人，其中包含福岡軟銀鷹隊會長王貞治、男星杉良太郎以及自民黨幹事長二階俊博等，多數皆為容易引發重症化的65歲以上高風險族群，讓民眾超傻眼。

對此，經濟再生大臣西村康稔則緩頰表示，政府並非強制禁止出席5人以上的聚會，只是呼籲民眾配合而已。另一方面，官房長官加藤勝信則回應，「將會誠摯地接受指教。」他同時補充道，「當天的包廂很寬敞，大家都有保持一定的距離。」

菅義偉本人則在稍早親自表態，「因為我個人的行為招致國民的誤會，將會真心反省。」

►聽Podcast掌握國際局勢

寶可夢保溫杯！皮卡丘、胖丁、伊布、可達鴨4款可選

ET快訊
Gogoro銷量雪崩式慘跌！　網揪「2關鍵」：直接打回原形
冷空氣發威時間曝光！　水氣暴增「低溫探12°C」
快訊／沈智慧血壓飆高！　23秒「痛苦呵氣」影片曝光
減稅大放送！基本生活費提高　增27萬戶受益
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

盜販毒集團財物失手！3賊慘遭血腥私刑　「6手齊斷」遭棄街頭等死

才回穩2天！南韓單日確診又飆破1000　總理曝考慮防疫升為第3階段

日本才剛籲勿5人以上聚餐...菅義偉帶頭揪大佬們吃牛排被抓包

病床只剩3張！南韓疫情2週飆升1倍…醫療體系瀕崩潰　政府急插手

末日示警？上萬隻烏鴉「狂叫、盤旋14小時」...民眾陷恐慌

澳洲地圖驚現神秘圖案！橘紅六角形＋奇異圓點　外媒：外星人住的

WEF報告肯定台灣！　3大關鍵競爭力強化防疫能力

丈夫賭輸就被送給朋友性侵　人妻反抗慘被潑酸：他嫌我沒生小孩

東京增678例...隔4天再創新高！專家憂：年底前恐飆破900人

嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

盜販毒集團財物失手！3賊慘遭血腥私刑　「6手齊斷」遭棄街頭等死

才回穩2天！南韓單日確診又飆破1000　總理曝考慮防疫升為第3階段

日本才剛籲勿5人以上聚餐...菅義偉帶頭揪大佬們吃牛排被抓包

病床只剩3張！南韓疫情2週飆升1倍…醫療體系瀕崩潰　政府急插手

末日示警？上萬隻烏鴉「狂叫、盤旋14小時」...民眾陷恐慌

澳洲地圖驚現神秘圖案！橘紅六角形＋奇異圓點　外媒：外星人住的

WEF報告肯定台灣！　3大關鍵競爭力強化防疫能力

丈夫賭輸就被送給朋友性侵　人妻反抗慘被潑酸：他嫌我沒生小孩

東京增678例...隔4天再創新高！專家憂：年底前恐飆破900人

嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

曾文水庫清淤成果豐碩　南水局無償提供民眾申請使用

禾浩辰開車一動作Man爆圈粉！指導宋芸樺倒車入庫嚇傻眼

農地偷燒廢棄物引發火警　歸仁警以車追人查獲犯嫌送辦

投資年齡層開始反轉！　黃天牧：逾6成開戶者不到40歲

簽下去了！她買美金儲蓄險「年繳36000元」　網一看年限嚇壞狂勸

SBL／台銀傷兵潮又來了　張家禾右手掌骨裂休2至3個月

盜販毒集團財物失手！3賊慘遭血腥私刑　「6手齊斷」遭棄街頭等死

2020靈鷲山法會圓滿送聖　邱奕勝：感謝同聚桃園為台灣祈福

阿滴口誤「舊金山講成洛杉磯」！他PO文砲轟　網一看秒笑：又是你

屏東安泰醫院防疫卓越表現　獲IHF國際醫院聯合會表揚

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

爆乳網紅弒母挖心臟　出庭笑比YA

她斬首貓頭鷹　半年後慘死家門口

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

新冠肺炎早已「突變25次」　疫苗仍具有效性

「倒掛鐵欄杆」死狀詭異　零下20℃翻牆成凍屍

拍「懸崖美照」爬欄杆　她墜27樓高山谷慘死

地表最強！7歲小蘿莉一把舉起80kg槓鈴破紀錄

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

懷疑老婆外遇女兒幫瞞　醋夫斷喉妻女雙死

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

2020年創紀錄回顧！疫情、氣溫、防彈少年團

莫德納疫苗有效　FDA數日內批准

疫苗、紓困案利多激勵！美股收漲337點　蘋果大漲5%

更多熱門

相關新聞

南韓疫情暴增1倍　病床快用光了！

南韓疫情暴增1倍　病床快用光了！

南韓新冠疫情再起，擁有近2600萬人口的大首爾地區，醫療體系已瀕臨崩潰，目前醫院只剩3張加護病床可供使用。韓國總理丁世均緊急呼籲，醫院的當務之急是要確保能供應更多床位，以應對嚴峻的疫情，首爾地區也在本週開始關閉所有學校一個月。

WEF肯定台灣　3關鍵強化防疫能力

WEF肯定台灣　3關鍵強化防疫能力

陳時中：新冠疫苗優先對象納移工

陳時中：新冠疫苗優先對象納移工

東京新增678例...隔4天再創新高！

東京新增678例...隔4天再創新高！

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

莫斯科芭雷舞團4人確診停演　北市：中央本來認為沒有必要檢測

關鍵字：

新冠肺炎日韓要聞世界疫情COVID-19菅義偉

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

YouTube　強制所有影片插入廣告

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面