日本才剛籲勿5人以上聚餐...菅義偉帶頭揪大佬們吃牛排被抓包

▲菅義偉在防疫期間，帶頭與多人聚會用餐，招致批評。（圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

日本新冠肺炎疫情持續蔓延，東京都16日更是一舉新增678例確診，再度創下歷史新高。當局14日才閃電宣布全面暫停振興國旅方案「Go To Travel」，並呼籲民眾避免5人以上的聚餐，怎知首相菅義偉當晚就跑到銀座的高級牛排店與多名重要人士聚餐，與會者幾乎都是65歲以上的高風險族群，其中包括日職福岡軟銀鷹隊會長王貞治，引發外界熱議。

根據《富士新聞網》報導，日本先前因疫情爆發，觀光零售業遭到重創，於是決定推出振興國旅的「Go To Travel」方案，怎知卻成為疫情擴散的原因之一。如今疫情再度邁入高峰，醫療系統也快不堪負荷，當局只好忍痛宣布全面暫停「Go To Travel」，並要求民眾注重防疫，甚至呼籲重新考慮年底是否返鄉。

菅義偉14日宣布暫停Go To Travel後，卻被發現當天晚上私下與其他名人聚餐。據悉，該場聚會的與會者共有8人，其中包含福岡軟銀鷹隊會長王貞治、男星杉良太郎以及自民黨幹事長二階俊博等，多數皆為容易引發重症化的65歲以上高風險族群，讓民眾超傻眼。

對此，經濟再生大臣西村康稔則緩頰表示，政府並非強制禁止出席5人以上的聚會，只是呼籲民眾配合而已。另一方面，官房長官加藤勝信則回應，「將會誠摯地接受指教。」他同時補充道，「當天的包廂很寬敞，大家都有保持一定的距離。」

菅義偉本人則在稍早親自表態，「因為我個人的行為招致國民的誤會，將會真心反省。」

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