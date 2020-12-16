病床只剩3張！南韓疫情2週飆升1倍…醫療體系瀕崩潰　政府急插手

▲由於南韓第三波的新冠疫情爆發在人口密集的首都地區，因此人們必須嚴格遵守社交距離的限制。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南韓新冠疫情再起，擁有近2600萬人口的大首爾地區，醫療體系已瀕臨崩潰，目前醫院只剩3張加護病床可供使用。韓國總理丁世均緊急呼籲，醫院的當務之急是要確保能供應更多床位，以應對嚴峻的疫情，首爾地區也在本週開始關閉所有學校一個月。

據路透社報導，南韓的每日確診數都在創新紀錄，南韓疾病控制和預防機構（KDCA）最近通報，境內單日又新增1078宗確診病例，這是該國自新冠肺炎大流行以來又一次的新高。另外，重症病例也達到了破紀錄的226宗，比過去2周增加了一倍之多，死亡人數12人。

▲由於染疫人數激增，醫護人員被迫要在建築物外為人們進行篩檢。（圖／路透）

在新的確診病例中，大部分的病例都來自社區感染，尤其第三波感染是出現在人口密集的首都地區，政府要追踪新冠病例和密切接觸者的難度要大得多。目前，大首爾地區的加護病床僅剩區區3張，醫療體系更是瀕臨崩潰。

丁世均在防疫緊急會議上表示，當務之急是要確保醫院能提供更多的床位，政府應該動用行政權力，以確保病人等候病床的時間不超過一天。南韓政府本週已下令，首爾地區的所有學校停課一個月，但政府不敢輕易下達「封城令」，因為此舉將為這個亞洲第4大經濟體帶來嚴重的經濟損害。

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