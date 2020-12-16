WEF報告肯定台灣！　3大關鍵競爭力強化防疫能力

▲台北101。（圖／資料照）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾16日專電

瑞士世界經濟論壇（WEF）今天發布2020全球競爭力報告特別版本，肯定台灣擁有健全金融體系、醫療保健普及以及過去應對病毒經驗，這些關鍵競爭力強化了應對疫情能力。

世界經濟論壇總部位於日內瓦，今天發布「2020年全球競爭力報告特別版本」，因疫情因素今年暫停往年的全球競爭力指數排名，將在2021年回歸評比。

WEF報告表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）危機發生近一年後，引發的嚴重經濟衰退持續對經濟和社會產生深遠影響，雖然各國無法毫髮無損，但分析發現，擁有先進數位經濟與數位技能、強大的社會安全網絡及過往處理流行病經驗的國家，能夠更好地因應對經濟與人民的影響。

報告指出，在這場大流行中，擁有關鍵競爭力能強化應對，並在分析經濟安全網、醫療系統等競爭力項目時多次特別肯定台灣防疫表現。

WEF表示，包括台灣、芬蘭、美國、阿拉伯聯合大公國和新加坡，除了採取公共防疫措施外，這些擁有強大金融體系的國家可以更輕易提供中小企業信貸，有助企業在當前情況下保持生存。

此外，調查顯示，醫療保健普及性高的國家包括日本、西班牙、台灣、馬爾他和荷蘭，雖然不是所有國家都可以阻止傳播，但可以提供廣泛性醫療支持。此外，證據顯示曾經歷過如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的國家，例如韓國、新加坡、台灣等，有更佳的防疫準則及技術系統。

今年報告建議各國面對疫情過後，朝更有利的環境、人力資本、市場和創新等4方面轉型，鼓勵各國加強數位基礎設施投資，朝綠色及更包容性的經濟發展、以及擴大公共服務項目等。

WEF2019年全球競爭力報告，台灣在141個受評比國家排名上升至第12名，在亞太地區排名僅次於新加坡、香港及日本。

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