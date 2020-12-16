末日示警？上萬隻烏鴉「狂叫、盤旋14小時」...民眾陷恐慌

▲上萬隻烏鴉在民宅上空盤旋。（圖／翻攝自youtube／Vaultteam6）



實習記者周依儒／綜合報導

烏鴉自古以來即被視為不祥的象徵，不少恐怖片也經常出現「一大群烏鴉盤旋天空」的詭異畫面，用以暗喻即將有不好的事情要發生。加拿大安大略省的天空，日前就出現一幕極為罕見的奇景，一大群密密麻麻的烏鴉不斷盤旋天際，導致天空籠罩著一片黑暗，時間長達14個小時，讓當地民眾陷入一陣恐慌，懷疑這是「末日」示警。

根據《每日星報》報導，有網友在知名論壇Reddit上傳了一段駭人影片，只見天空灰濛濛一片，仔細一看竟看到有上萬隻的烏鴉在天空來回盤旋、飛舞，還不斷發出「嘎！嘎！」的啼叫聲音，氣氛相當詭異。原PO表示，這些烏鴉甚至在天空至少盤旋了14小時之久，因不知為何會有這樣的現象，才想把影片分享到網路上，希望有人能夠解答。

▲烏鴉在天空盤旋14小時。（圖／翻攝自reddit）



畫面曝光後隨即掀起網友熱議，許多人認為這是凶兆的預警，留言直呼「歡迎來到世界末日」、「做好準備吧！災難要降臨了！」、「怕爆！這不就是世界末日的徵兆嗎」、「我總是覺得鳥類都會感應到一些我們不知道的東西，看到他們這樣飛來飛去真的會讓人感到很恐懼」、「敵基督（Antichrist）已經誕生了」 、「真的超奇怪，而且是毫無疑問又明確的讓人感到害怕」。

不過有專家表示，烏鴉集體盤旋的情況過去也曾發生，因為牠們是一種社會化的鳥類，喜歡群聚，並以家庭為單位集結成規模龐大的群體，形成動輒數千、數萬隻的群體行動。牠們白天在水塘、樹林生活，到了傍晚，因受到「城市熱島效應」的影響，城市溫度較山區高，牠們會集結飛往市區取暖，如果烏鴉群太過龐大，就會造成「遮天蔽日」的駭人場面。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

