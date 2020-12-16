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才回穩2天！南韓單日確診又飆破1000　總理曝考慮防疫升為第3階段

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▲▼南韓,新冠。（圖／路透）

▲南韓臨時檢疫所外，民眾大排長龍等著接受新冠肺炎的篩檢。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）於13日單日新增1030例確診，防疫當局在首都圈設置共150間臨時檢疫所，向民眾提供免費篩檢。沒想到，在連兩天單日確診退回3位數後，16日又再度突破1000人大關。國務總理表示，不排除將防疫措施上調為第3階段，屆時禁止集會的人數可能將限縮至5人，餐廳也只允許外帶與外送。

根據《韓聯社》報導，南韓16日通報，截至0時共新增1078例確診，其中有1054人為境內感染，除了再度刷新紀錄外也達到防疫措施「第3階段」的標準，累計確診數則為4萬5442例。當局先前對提高防疫階段採慎重態度，不過，僅隔3日再度突破千人確診後，總理丁世均在中央災難安全會議中表示，各領域必須事先準備對策，同時也不排除將防疫措施上調至第3階段。

▲▼南韓,新冠疫情,新冠肺炎。（圖／路透）

▲南韓繼13日單日確診超過1000例後，只隔3天，於16日再度突破單日千人大關。（圖／路透）

報導指出，隨著確診者急遽增加，死亡與重症患者人數也不斷上升，16日新增12人死亡，總計死亡人數來到612人，而重症患者的人數在本月1日僅為97人，不出半個月時間就激增至226人，成長了超過1倍以上。與此相反，可容納的病床則逐漸飽和，由於新增確診者有70%集中於首都圈，首爾與仁川可立即入住的重症治療病床分別剩下1個和2個，全國合計也不過只有40床。

面對第3階段防疫的相關提問，中央事故處理本部戰略企劃班長孫永來（音）回應，即使守則已規定了各項標準措施，仍會統整來自專家、政府部門、地方自治團體的意見。部分專家建議，若進入第3階段，須關閉滑雪場與販賣非必需品的商店，餐廳只能提供外帶與外送，禁止集會的標準也應限縮為5人。

南韓現行防疫措施
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、理髮美容院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜。

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