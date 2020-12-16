澳洲向WTO控告中國！　澳大麥等13項目遭重課「懲罰性關稅」

▲中國先前也曾向澳洲徵收大麥關稅，但澳洲這次決定狀告WTO。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社雪梨16日綜合外電報導

中國對澳洲進口大麥祭出懲罰性關稅，澳洲今天宣布將要求世界貿易組織（WTO）調查，兩國的緊張情勢急遽升高。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）宣布這項決定，稱北京當局對澳洲進口大麥徵收80%附加稅「缺乏依據」，「沒有事實與證據支撐」。伯明罕並說，澳洲其他產業也遭中方課徵關稅，澳洲可能將會採取類似行動。

澳中關係陷入自1989年天安門事件以來的最低點，北京當局對澳洲產品實施一系列經濟制裁。

伯明罕說：「我們抱持高度信心，根據我們已經蒐集到的證據、數據與分析，澳洲能夠站得住腳。」

在最近乾旱前，澳洲對中國的大麥出口總額一年達約10億美元（約新台幣281億元），主要是用在釀造啤酒。

專家說，中國僅能生產約20%所需的大麥，由於擔憂過度依賴進口品，北京當局2018年起考慮限制澳洲的大麥進口量。

不過，中方關稅措施是在澳中爆發激烈爭執的情況下祭出，外界擔憂這些措施也可能出於政治動機。

每個爭端據稱都是源於技術性問題，但坎培拉當局認為，澳洲抗衡北京在澳洲國內與亞太地區的影響力，中國對此不滿而祭出制裁加以報復。

澳洲至少有13個產品和領域遭中方課徵關稅或干擾，包括大麥、牛肉、煤炭、銅、棉花、龍蝦、糖、木材、旅遊業、大學、紅酒、小麥與羊毛。

在此之前，澳洲都不願向世貿組織申訴，擔憂裁決可能要花好幾年才能敲定、招致報復、並且使得雙方關係更加惡化。

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