　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲向WTO控告中國！　澳大麥等13項目遭重課「懲罰性關稅」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國向澳洲徵收大麥關稅，反傾銷稅與反補貼稅兩項高達80.5%。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國先前也曾向澳洲徵收大麥關稅，但澳洲這次決定狀告WTO。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社雪梨16日綜合外電報導

中國對澳洲進口大麥祭出懲罰性關稅，澳洲今天宣布將要求世界貿易組織（WTO）調查，兩國的緊張情勢急遽升高。

澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）宣布這項決定，稱北京當局對澳洲進口大麥徵收80%附加稅「缺乏依據」，「沒有事實與證據支撐」。伯明罕並說，澳洲其他產業也遭中方課徵關稅，澳洲可能將會採取類似行動。

澳中關係陷入自1989年天安門事件以來的最低點，北京當局對澳洲產品實施一系列經濟制裁。

伯明罕說：「我們抱持高度信心，根據我們已經蒐集到的證據、數據與分析，澳洲能夠站得住腳。」

在最近乾旱前，澳洲對中國的大麥出口總額一年達約10億美元（約新台幣281億元），主要是用在釀造啤酒。

專家說，中國僅能生產約20%所需的大麥，由於擔憂過度依賴進口品，北京當局2018年起考慮限制澳洲的大麥進口量。

不過，中方關稅措施是在澳中爆發激烈爭執的情況下祭出，外界擔憂這些措施也可能出於政治動機。

每個爭端據稱都是源於技術性問題，但坎培拉當局認為，澳洲抗衡北京在澳洲國內與亞太地區的影響力，中國對此不滿而祭出制裁加以報復。

澳洲至少有13個產品和領域遭中方課徵關稅或干擾，包括大麥、牛肉、煤炭、銅、棉花、龍蝦、糖、木材、旅遊業、大學、紅酒、小麥與羊毛。

在此之前，澳洲都不願向世貿組織申訴，擔憂裁決可能要花好幾年才能敲定、招致報復、並且使得雙方關係更加惡化。

更多相關新聞
►遭中國重課大麥80.5%關稅　澳洲考慮向WTO提出申訴
►徵收大麥關稅報復澳？　陸商務部：貿易救濟調查只有一起
►中澳為何3年降冰點？澳洲籲查病毒源頭　中國早列好「經濟報復清單」

聽Podcast掌握美選及國際局勢

寶可夢保溫杯！皮卡丘、胖丁、伊布、可達鴨4款可選

ET快訊
余文樂女兒「一出生只有1000g」　王棠云坐保溫箱旁痛哭
英國驚見新病毒株！　新冠肺炎早已「突變25次」
ZARA下殺5折起　保暖大衣現省三千
台北101跨年煙火搶先看　全球首座「360度輪狀煙火」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

快訊／京阿尼縱火犯殺人罪起訴！平成以來最慘殺人案...釀36死

8年戀情遭家人反對！23歲女硬嫁相愛男友　遭3名哥哥開槍射殺

英國驚見新病毒株！新冠肺炎早已「突變25次」　疫苗仍具有效性

澳洲向WTO控告中國！　澳大麥等13項目遭重課「懲罰性關稅」

染疫反撿回一命！少女新冠好不了…驗血竟罹白血病　她樂觀面對

脖子被窗戶離奇卡住！　屋主一覺醒來發現「男屍懸掛在屋外」　

拜登明年就職典禮限制人數　演說聚焦擊敗新冠

打工慘遇色老闆！少女才入職5天「遭下藥性侵3天」　母怒報警告發

哈利梅根確定進軍Podcast界！攜手Spotify獨家公開「個人經驗」

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

快訊／京阿尼縱火犯殺人罪起訴！平成以來最慘殺人案...釀36死

8年戀情遭家人反對！23歲女硬嫁相愛男友　遭3名哥哥開槍射殺

英國驚見新病毒株！新冠肺炎早已「突變25次」　疫苗仍具有效性

澳洲向WTO控告中國！　澳大麥等13項目遭重課「懲罰性關稅」

染疫反撿回一命！少女新冠好不了…驗血竟罹白血病　她樂觀面對

脖子被窗戶離奇卡住！　屋主一覺醒來發現「男屍懸掛在屋外」　

拜登明年就職典禮限制人數　演說聚焦擊敗新冠

打工慘遇色老闆！少女才入職5天「遭下藥性侵3天」　母怒報警告發

哈利梅根確定進軍Podcast界！攜手Spotify獨家公開「個人經驗」

嫩妹「斬首貓頭鷹」笑PO網…半年後慘死家門口！　生前曾收威脅

南韓破千人確診拉警報　《機智醫生》二度延後開拍「時間點曝光」

傳港澳條例修法「刪港資等同外資」　陸委會澄清：非事實

港幣直直落！台銀換匯價創逾10年新低　換新台幣10萬多賺逾7000元

快訊／京阿尼縱火犯殺人罪起訴！平成以來最慘殺人案...釀36死

寵物線上聖誕市集來囉！「5折專區」限時開啟　寵物雲商城全站結帳再89折

3歲以下嬰幼兒能不能吃白米　農委會：有疑慮就去問食藥署

想吃霸王餐！店家收外送回報「餐點全遺漏」　氣炸：吃不起不要訂

中職／結合屏東熱博彩稻藝術　吳志揚捲褲管親自插秧

元旦連假國5必塞！12/31「上午9點湧南下車流」　時速恐低於40km

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

爆乳網紅弒母挖心臟　出庭笑比YA

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

拍「懸崖美照」爬欄杆　她墜27樓高山谷慘死

「倒掛鐵欄杆」死狀詭異　零下20℃翻牆成凍屍

懷疑老婆外遇女兒幫瞞　醋夫斷喉妻女雙死

地表最強！7歲小蘿莉一把舉起80kg槓鈴破紀錄

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

莫德納疫苗有效　FDA數日內批准

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

2020年創紀錄回顧！疫情、氣溫、防彈少年團

疫苗、紓困案利多激勵！美股收漲337點　蘋果大漲5%

全球創舉　日本成功採集地球外氣體

多名顧問警告川普：不值得否決《國防授權法》

更多熱門

相關新聞

中汽協：2021年銷180萬台新能源車

中汽協：2021年銷180萬台新能源車

產業新舊動能轉換，中國大陸正積極推動新能源車的市場發展。在近日一場由工信部舉辦的記者會上，中國汽車工業協會副秘書長葉盛基表示，2021年新能源汽車市場會有更大驚喜，銷量增速很可能超過30%，達到全年180萬輛。

中美太空戰　陸長征8號火箭亮相

中美太空戰　陸長征8號火箭亮相

美媒：收押黎智英是香港「最糟情況」

美媒：收押黎智英是香港「最糟情況」

求雙贏　拜登提名戴琪任貿易代表

求雙贏　拜登提名戴琪任貿易代表

2020年創紀錄回顧！疫情、氣溫、防彈少年團

2020年創紀錄回顧！疫情、氣溫、防彈少年團

關鍵字：

澳洲中國經濟制裁大麥進口關稅懲罰性關稅澳中關係

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

董至成吻上吳怡霈發展第二春

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面