　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登明年就職典禮限制人數　演說聚焦擊敗新冠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼拜登對台政策預計將延續川普路線，但會以低調態度執行。（圖／路透）

▲總統當選人拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統就職典禮籌備委員會今天表示，總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗明年1月20日將在國會大廈階梯上宣誓就職，受疫情影響，就職典禮主要將在線上舉行。

就職典禮籌備委員會在聲明中說，就職典禮與之後將舉行的傳統遊行活動，將限制參與人數並以不同方式呈現。委員會還呼籲民眾不要前往華府觀看就職典禮，以往就職活動都會吸引數十萬民眾到場。

2020年總統大選競選期間，拜登大多遵守2019冠狀病毒疾病（COVID-19）安全規範，舉行場次相對較少的親自參與活動，並在家鄉德拉瓦州（Delaware）舉行線上競選活動。

委員會表示，78歲的拜登將「發表就職演說，闡述打敗病毒、重建美好未來並團結國家的願景」。

就職典禮委員會執行長艾倫（Tony Allen）在聲明中說：「我們的目標是在維護民眾安全、遵循總統職位偉大傳統的條件下舉辦就職典禮，並展現拜登與賀錦麗政府包容、公平對待與團結公民的嶄新美國願景。」

路透社報導，這麼一來，就職典禮可能比較類似今夏的民主黨全國代表大會，民主黨當時策劃了線上節目，讓全美各地民眾參加。

美國已有超過30萬人染疫病故，儘管有關當局批准疫苗，專家仍預期冬季疫情會惡化。拜登在競選期間的主軸之一，就是痛批總統川普防疫不力。

選舉人團昨天投票確認拜登勝出，但川普仍拒絕承認敗選。至於川普是否將參加拜登的就職典禮，或者是否將依慣例與他在白宮見面，目前還不清楚。

就職典禮執行主任瓦爾蓋斯（Maju Varghese）告訴「華盛頓郵報」，會找到具創意的方式，把這場典禮傳達給美國的電視或線上觀眾。

瓦爾蓋斯告訴華郵：「你們在疫情期間看到的一些模式概念，例如美國職籃NBA球賽上的觀眾席螢幕，或是透過不同攝影角度在家觀看活動，都是我們的創意與數位團隊考量的構想。」

瓦爾蓋斯說，在重現賓夕法尼亞大道的傳統遊行活動上，虛擬科技將特別能派上用場，透過影片連結可讓全國民眾共襄盛舉。

更多【美國總統大選】相關新聞請點此

聽Podcast掌握美選及國際局勢

寶可夢保溫杯！皮卡丘、胖丁、伊布、可達鴨4款可選

ET快訊
快訊／俄芭蕾舞團來台4人確診　今晚台北有演出
失蹤男41天獲救第一句話曝光　揭墜崖原因
湯姆克魯斯罕見「暴怒飆罵劇組人員」！2分鐘音檔瘋傳
年輕人不願買Gogoro「官方回應了」！銷量雪崩受到這些干擾
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠一直好不了！少女驗血竟罹白血病　慶幸「因禍得福」樂觀面對

脖子被窗戶離奇卡住！　屋主一覺醒來發現「男屍懸掛在屋外」　

拜登明年就職典禮限制人數　演說聚焦擊敗新冠

打工慘遇色老闆！少女才入職5天「遭下藥性侵3天」　母怒報警告發

哈利梅根確定進軍Podcast界！攜手Spotify獨家公開「個人經驗」

女富豪「狠甩亞馬遜CEO」投身公益　擲1600億惠384組織渡疫情

IG爆乳網紅弒母…趁有意識「挖心臟抽腸」轉頭約會去！出庭笑比YA

美媒：收押黎智英是香港「最糟情況」　港版國安法意在粉碎異議者

42％美國人認為川普是「最糟總統」！超過5成2024不想再看到他

17歲男118刀砍死母親！　冷血向警方報案：你們最好帶屍袋來

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

急尋紅衣客！3顆麻糬400萬元...　曾記開錯發票恐繳「20萬營業稅」

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

新冠一直好不了！少女驗血竟罹白血病　慶幸「因禍得福」樂觀面對

脖子被窗戶離奇卡住！　屋主一覺醒來發現「男屍懸掛在屋外」　

拜登明年就職典禮限制人數　演說聚焦擊敗新冠

打工慘遇色老闆！少女才入職5天「遭下藥性侵3天」　母怒報警告發

哈利梅根確定進軍Podcast界！攜手Spotify獨家公開「個人經驗」

女富豪「狠甩亞馬遜CEO」投身公益　擲1600億惠384組織渡疫情

IG爆乳網紅弒母…趁有意識「挖心臟抽腸」轉頭約會去！出庭笑比YA

美媒：收押黎智英是香港「最糟情況」　港版國安法意在粉碎異議者

42％美國人認為川普是「最糟總統」！超過5成2024不想再看到他

17歲男118刀砍死母親！　冷血向警方報案：你們最好帶屍袋來

士檢色保全偷拍！26女受害「僅1人原諒」　涉犯25個妨害秘密罪慘了

AirPods Max詳細資訊出爐　蘋果確認耳機不防水

俄芭蕾舞團成員染疫　指揮中心要求全員採檢「二陰才可演出」

未來入閣？選縣市長、立委？　林智堅：社會有需要我們責無旁貸

印尼一週確診6千人　陳時中拍板「續禁移工」：視疫情決定開放時間

修杰楷寵妻霸氣敗 FENDI 訂製款！「送包撇步」首選老婆最愛的綠色

貨運業違規數比客運多14倍！公總揭「關鍵原因」：建4大管理機制

俄芭蕾舞團4人染疫！陰性入境「檢疫期滿採檢確診」

新冠一直好不了！少女驗血竟罹白血病　慶幸「因禍得福」樂觀面對

萬歲堅果盃少年足球賽 17日起報名　祭出獎金30萬

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

國際熱門新聞

爆乳網紅弒母挖心臟　出庭笑比YA

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

拍「懸崖美照」爬欄杆　她墜27樓高山谷慘死

「倒掛鐵欄杆」死狀詭異　零下20℃翻牆成凍屍

懷疑老婆外遇女兒幫瞞　醋夫斷喉妻女雙死

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

地表最強！7歲小蘿莉一把舉起80kg槓鈴破紀錄

莫德納疫苗有效　FDA數日內批准

疫苗、紓困案利多激勵！美股收漲337點　蘋果大漲5%

2020年創紀錄回顧！疫情、氣溫、防彈少年團

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

全球創舉　日本成功採集地球外氣體

參議院共和黨領袖　承認拜登當選

更多熱門

相關新聞

揪出1.5萬國人有抗體！李秉穎：非100%正確「曝3點誤差」

揪出1.5萬國人有抗體！李秉穎：非100%正確「曝3點誤差」

台北榮總完成萬人血清抗體調查，揪出了11人具有陽性抗體，更推估國人血清抗體整體陽性率達萬分之五，約有1.5萬人有抗體！台大兒童醫院感染科主治醫師李秉穎表示，這數據僅代表「台灣社區感染率低」，加上推估率與實際確診案例有上百倍的落差，直指「檢驗結果會出現偽陽性，數據不可能100%準確！」

亞馬遜CEO前妻捐1600億助渡過疫情

亞馬遜CEO前妻捐1600億助渡過疫情

求雙贏　拜登提名戴琪任貿易代表

求雙贏　拜登提名戴琪任貿易代表

巴西總統認了！　正式祝拜登勝選

巴西總統認了！　正式祝拜登勝選

陳時中拍板持續暫緩引進印尼移工

陳時中拍板持續暫緩引進印尼移工

關鍵字：

新冠肺炎COVID-192020美國總統大選民主黨拜登賀錦麗北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

1年上山1次找到失蹤男！獵人曝50萬怎麼用

小鬼走3個月…峮峮凌晨4點發文！

靠喝水熬41天！失蹤男到院對答自如　醫驚喊：不可能

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

董至成吻上吳怡霈發展第二春

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

存活41天關鍵曝！家屬到處垂掛乾糧、巧克力

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面