拜登明年就職典禮限制人數　演說聚焦擊敗新冠

▲總統當選人拜登。（圖／路透）

文／中央社

美國總統就職典禮籌備委員會今天表示，總統當選人拜登與副總統當選人賀錦麗明年1月20日將在國會大廈階梯上宣誓就職，受疫情影響，就職典禮主要將在線上舉行。

就職典禮籌備委員會在聲明中說，就職典禮與之後將舉行的傳統遊行活動，將限制參與人數並以不同方式呈現。委員會還呼籲民眾不要前往華府觀看就職典禮，以往就職活動都會吸引數十萬民眾到場。

2020年總統大選競選期間，拜登大多遵守2019冠狀病毒疾病（COVID-19）安全規範，舉行場次相對較少的親自參與活動，並在家鄉德拉瓦州（Delaware）舉行線上競選活動。

委員會表示，78歲的拜登將「發表就職演說，闡述打敗病毒、重建美好未來並團結國家的願景」。

就職典禮委員會執行長艾倫（Tony Allen）在聲明中說：「我們的目標是在維護民眾安全、遵循總統職位偉大傳統的條件下舉辦就職典禮，並展現拜登與賀錦麗政府包容、公平對待與團結公民的嶄新美國願景。」

路透社報導，這麼一來，就職典禮可能比較類似今夏的民主黨全國代表大會，民主黨當時策劃了線上節目，讓全美各地民眾參加。

美國已有超過30萬人染疫病故，儘管有關當局批准疫苗，專家仍預期冬季疫情會惡化。拜登在競選期間的主軸之一，就是痛批總統川普防疫不力。

選舉人團昨天投票確認拜登勝出，但川普仍拒絕承認敗選。至於川普是否將參加拜登的就職典禮，或者是否將依慣例與他在白宮見面，目前還不清楚。

就職典禮執行主任瓦爾蓋斯（Maju Varghese）告訴「華盛頓郵報」，會找到具創意的方式，把這場典禮傳達給美國的電視或線上觀眾。

瓦爾蓋斯告訴華郵：「你們在疫情期間看到的一些模式概念，例如美國職籃NBA球賽上的觀眾席螢幕，或是透過不同攝影角度在家觀看活動，都是我們的創意與數位團隊考量的構想。」

瓦爾蓋斯說，在重現賓夕法尼亞大道的傳統遊行活動上，虛擬科技將特別能派上用場，透過影片連結可讓全國民眾共襄盛舉。

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