脖子被窗戶離奇卡住！　屋主一覺醒來發現「男屍懸掛在屋外」　

▲男子被發現時，人懸掛在窗外已經身亡。（圖／示意圖／達志影像）
記者李振慧／綜合報導
美國佛州近來發生一起離奇命案，32歲男子埃爾南德斯(Jonathan Hernandez)試圖闖入一間房屋行竊時，爬上窗戶的他，脖子剛好被掉落的窗戶擊中，被人發現時他就這樣懸掛在窗戶上已經身亡。
李郡(Lee County)警方表示，事件12日發生在勒海伊阿克雷斯(Lehigh Acres)一處民宅，警方趕到現場時發現，埃爾南德斯因為頭被卡在離地約1.6公尺高的窗戶上，整個人僵硬懸掛在屋外，已經死亡多時。
身為嘻哈歌手的埃爾南德斯，以taz-UFO的藝名擁有一票歌迷，在YouTube上還可以找到他的表演影片，與妻子育有5名孩子的他其實過往有許多前科，包含持有毒品、竊盜罪與無照駕駛等，2014年還曾涉及一起謀殺案中。
在親友眼中，埃爾南德斯是一個懷有遠大夢想的好人，所以對於他的死因懷疑當局說法，「他不是一個小偷，他不是壞人，他不是那樣的人」，並在網站上發起募款活動。本案詳情仍待進一步調查中。
A suspected Florida burglar was killed when the window slammed down on him and kept him hanging by the neck until he died, cops said.— New York Daily News (@NYDailyNews) December 15, 2020
Jonathan Hernandez, 32, was already dead when deputies arrived to the Fort Myers-area home. https://t.co/ws2Yv9yCT5