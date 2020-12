脖子被窗戶離奇卡住！　屋主一覺醒來發現「男屍懸掛在屋外」　

▲男子被發現時,人懸掛在窗外已經身亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州近來發生一起離奇命案,32歲男子埃爾南德斯(Jonathan Hernandez)試圖闖入一間房屋行竊時,爬上窗戶的他,脖子剛好被掉落的窗戶擊中,被人發現時他就這樣懸掛在窗戶上已經身亡。

李郡(Lee County)警方表示,事件12日發生在勒海伊阿克雷斯(Lehigh Acres)一處民宅,警方趕到現場時發現,埃爾南德斯因為頭被卡在離地約1.6公尺高的窗戶上,整個人僵硬懸掛在屋外,已經死亡多時。

身為嘻哈歌手的埃爾南德斯,以taz-UFO的藝名擁有一票歌迷,在YouTube上還可以找到他的表演影片,與妻子育有5名孩子的他其實過往有許多前科,包含持有毒品、竊盜罪與無照駕駛等,2014年還曾涉及一起謀殺案中。

在親友眼中,埃爾南德斯是一個懷有遠大夢想的好人,所以對於他的死因懷疑當局說法,「他不是一個小偷,他不是壞人,他不是那樣的人」,並在網站上發起募款活動。本案詳情仍待進一步調查中。

A suspected Florida burglar was killed when the window slammed down on him and kept him hanging by the neck until he died, cops said.



Jonathan Hernandez, 32, was already dead when deputies arrived to the Fort Myers-area home. https://t.co/ws2Yv9yCT5