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澳洲地圖驚現神秘圖案！橘紅六角形＋奇異圓點　外媒：外星人住的

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▲▼哈樂德•E•霍爾特海軍通訊站（Harold E Holt Naval Communication Station）。（圖／翻攝自Instagram／vanesssahammond）

▲一位少婦意外發現，澳洲地圖上驚現一個神秘的六角形圖案。（圖／翻攝自Instagram／vanesssahammond）

記者葉睿涵／綜合報導

當全世界都還沒搞清楚「神秘金屬巨碑」的謎團時，澳洲又瘋傳，地圖上出現了一個神秘的六角形圖案，讓許多網友們困惑不已。從地圖上來看，這個橘紅色的六角形十分巨大，還有數個大小不一的圓點，但似乎沒有人能肯定它究竟是什麼，就連外媒都忍不住調侃，這恐怕是一個未知的外星人定居點。

據《太陽報》與澳洲7號新聞網（Seven News）報導，這個神秘的六角形是由一位叫哈蒙德（Vanessa Hammond）的少婦所發現，她當時正在Google地圖上搜尋某個偏遠的海濱小鎮，卻意外地看到了這個奇怪的圖案。

▲▼哈樂德•E•霍爾特海軍通訊站（Harold E Holt Naval Communication Station）。（圖／翻攝自Australian Nuclear and Uranium Sites）

▲神秘的六角形原來是哈樂德•E•霍爾特海軍通訊站。（圖／翻攝自Australian Nuclear and Uranium Sites）

從地圖上來看，這個橘紅色的六角形十分巨大，在這個幾何圖形的中央，還有數個大小不一的圓點，而且它和麥田圈一樣，似乎只能從高處欣賞。哈蒙德將圖片截下來之後，發布在個人的Instagram帳號上，與她6萬名追踪者一同分享，不過似乎沒有人能肯定這神秘的六角形究竟是什麼。

7號新聞網調侃道，這也許是一個未知的外星人定居點，也有可能是一種在景觀中精心雕刻出來的未來主義圖案。哈蒙德在找到答案之後立刻向網友們解密，原來該處是埃克斯茅斯鎮（Exmouth）的哈樂德•E•霍爾特海軍通訊站（Harold E Holt Naval Communication Station）。

這個通訊站是南半球最大的通訊站之一，它有13個低頻發射塔，在二戰期間發揮了重要作用。這個基地同時也是澳洲和美國的軍事指揮中心，他們的船隻和潛艇會在此處傳遞秘密資訊。有趣的是，駐紮在此基地的軍隊會自己發電、自己處理和製造水，簡單來說，當世界停止運轉時，這裡還是可以持續運轉。

有網友透露，當地甚至還有一個迷你小鎮、一個游泳池和一個保齡球館，那裡的一切都是仿照美國的，不過由於基地通過海洋和海床來傳輸資訊，因此在海灘看到這些巨塔時，會感覺十分不舒服。

也有網友開玩笑地說，「我總是取笑我在該處擔任管理員的伴侶，你總說你只負責維護塔樓和周邊環境，但你卻偷偷地在一個安全的辦公室裡，把資訊從太空發送給俄羅斯。」

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