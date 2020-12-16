盜販毒集團財物失手！3賊慘遭血腥私刑　「6手齊斷」遭棄街頭等死

▲墨西哥有3名男女因盜竊慘遭「斷肢」的私刑，示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

一名22歲的女子和兩名分別為23歲和25歲的男性，於11日晚上7點40分，在墨西哥西洛鎮（Silao）的一條高速公路旁被發現。當時，這3名男女的手腳被綁在了一起，雙眼也被蒙住，旁邊是一個裝有斷肢的袋子和一張紙條，紙條上有著當地黑幫哈利斯科州新時代販毒集團（CJNG）的簽名。

綜合外媒報導，以暴力手段聞名、被譽為最狠犯罪集團的CJNG集團發現，這3名男女偷竊了他們的東西，於是動用私刑，將他們狠揍了一頓以後，將他們的雙手殘忍砍斷。之後，CJNG將他們綁架到了高速公路旁扔下車。

Three people have their hands cut off by Mexican cartel 'for stealing' https://t.co/oTUXyEMbKb — Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2020

當路人找到這3名男女時，他們身旁還有一個掛牌，上面寫著「這樣的事情發生在我身上，因為我是個老鼠（小偷），我不尊重善良、勤勞的人。任何偷竊的人都會遭受同樣的命運」。同時，他們的手腕也被綁紮，以防止失血致死。

路人立刻找來了醫護人員，並將這3名傷勢嚴重的男女緊急送往醫院。報導稱，醫護人員還將斷肢裝在冰袋裡，希望能為他們重新接上，因為傷口「還是新鮮」的。警方也立刻趕到現場收集證據，並展開調查，不過目前尚未確定任何嫌疑人的身份。

據悉，其中一名女子自稱為杜勒斯（Dulce），還說他們是本地人；其中一名男人叫利卡多（Ricardo），但另一名男子無法說出自己的姓名。有外媒稱，杜勒斯是個孕婦，但此消息並未獲得證實。

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