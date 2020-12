盜販毒集團財物失手！3賊慘遭血腥私刑　「6手齊斷」遭棄街頭等死

▲墨西哥有3名男女因盜竊慘遭「斷肢」的私刑,示意圖。(圖/取自免費圖庫Pexels)

記者葉睿涵/綜合報導

一名22歲的女子和兩名分別為23歲和25歲的男性,於11日晚上7點40分,在墨西哥西洛鎮(Silao)的一條高速公路旁被發現。當時,這3名男女的手腳被綁在了一起,雙眼也被蒙住,旁邊是一個裝有斷肢的袋子和一張紙條,紙條上有著當地黑幫哈利斯科州新時代販毒集團(CJNG)的簽名。

綜合外媒報導,以暴力手段聞名、被譽為最狠犯罪集團的CJNG集團發現,這3名男女偷竊了他們的東西,於是動用私刑,將他們狠揍了一頓以後,將他們的雙手殘忍砍斷。之後,CJNG將他們綁架到了高速公路旁扔下車。

Three people have their hands cut off by Mexican cartel 'for stealing' https://t.co/oTUXyEMbKb