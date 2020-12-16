染疫反撿回一命！少女新冠好不了…驗血竟罹白血病　她樂觀面對

▲美國一名學生在染疫後，意外發現患上突變的急性白血病。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國一名就讀於明尼蘇達州立大學曼卡托分校（Mankato State University）的護理系學生斯圖德（Makenna Studer）原本正為自己感染新冠病毒而感到不幸時，卻意外發現這竟是她最幸運的事，因為她在入院後才發現，自己患上了白血病。

綜合《紐約郵報》和CBS報導，斯圖德在9月底時，與其他同學一樣，確診了新冠肺炎。不過，當其他同學都病癒後，只有她仍在和病魔對抗。她指出，「在其他人都康復後，我的病情卻越來越嚴重，幾乎所有症狀都出現了，昏厥、嘔吐等等。」

▲其他病人的新冠肺炎都痊癒後，斯圖德卻越來越虛弱，醫生才發現她的病情不對勁。（圖／取自免費圖庫Pexels）

由於斯圖德年輕的身體變得越來越虛弱，還一度燒到了40.5攝氏度，醫生想趕快弄清楚她的病因，於是他們為她進行血液測試。從事血液學和腫瘤學工作的醫生威廉姆斯（Colt Williams）表示，「斯圖德的驗血報告確實有些問題，白血球的指數升高」，因此醫生們相信，斯圖德不僅感染了新冠，她還患有急性白血病。

斯圖德表示，在知道她的驗血結果後，她就「像是被一輛卡車撞了」一樣，感覺非常不真實。於是，在新冠治療病房待了2週的斯圖德，又轉到了其他醫院接受化療。威廉姆斯醫生解釋，「她的白血病有一些突變，過去我們只在1%的患者中發現這種狀況，這讓病情變得複雜。」

▲檢測後發現，斯圖德患上的白血病，發生了罕見的突變。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

不過，斯圖德的厄運似乎還未結束。她在醫院裡患上了一系列血液感染，後來又意外患上了闌尾炎，讓她的主治醫師威廉姆斯都不禁感嘆，「斯圖德的運氣太壞了」。

不過，樂觀的斯圖德並不認為自己正遭遇不幸，因為患上新冠肺炎，讓她的白血病能在很早期的時候就被檢測出來，這絕對算是因禍得福的最佳寫照。

斯圖德的家人也是她在對抗病魔的路上，最重要的支柱。儘管因為疫情的緣故，他們被禁止探視斯圖德，但她的朋友和家人還是堅持站在病房外，拿著自製標語，為她打氣加油。

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