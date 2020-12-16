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巴西總統正式祝拜登勝選　外媒曝1關鍵：可能轉向中國

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▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

▲此前，波索納洛力挺現任總統川普口中的選舉舞弊說，且同樣淡化新冠疫情的重要性。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國選舉人團14日確認民主黨籍拜登當選美國總統，俄羅斯總統普丁現已獻上祝賀，而巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）如今也透過外交部發出賀電，更直言要準備和拜登政府建立「美巴聯盟」。但專家分析，拜登未來可能會在環境、人權、貿易等領域對巴西採取強硬立場，一旦雙邊有了貿易絆腳石，可能促使巴西向中國靠攏。

綜合路透、衛報報導，在多數美國媒體於11月3日當周預測拜登勝選後，大多數國家領袖接連向拜登祝賀，歷經6周猶豫期，俄羅斯總統普丁、巴西總統波索納洛及墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）等人於本周祝賀拜登勝選。

波索納洛透過巴西外交部發出聲明，祝賀拜登當選美國總統，「我願意與你們合作，持續建立『巴美聯盟』，捍衛全球主權、民主、自由，以及貿易整合一體化」，並期許美國未來持續保持「自由國土」、「勇士家鄉」的角色。

▲▼ 巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）

外界認為，波索納洛把現任美國總統川普視為關鍵外交盟友，他不但力挺美國選舉舞弊說，且同樣淡化新冠疫情的重要性。巴西環球新聞駐美評論員查克拉（Guga Chacra）分析，波索納洛選擇不在第一時間祝賀拜登的原因之一，正是他相當欽佩、崇拜川普。

只不過，拜登未來可能會在環境、人權、貿易等領域對巴西採取更強硬的立場，這可能使得波索納洛所帶領的巴西顯得更加孤立。文中分析，一旦環境與人權議題成為雙邊貿易絆腳石，可能促使巴西轉向接近中國。

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