川普將盡快接種新冠疫苗！白宮證實：他鼓勵人民施打

▲川普表態將施打疫苗。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

白宮新聞秘書麥肯內妮（Kayleigh McEnany）15日表示，美國總統川普「絕對（absolutely）」鼓勵美國人民施打新冠疫苗，並且承諾只要經過醫療團隊的確認，他自己也會盡快接種。

根據《路透社》報導，麥肯內妮15日在新聞發布會上告訴記者，川普非常鼓勵美國人民施打新冠疫苗，尤其是那些高風險族群更應該優先接種。川普也提到，只要經過醫療團隊確認，他也會隨即接種疫苗，以建立民眾對疫苗的信心。

麥肯內妮向《福斯新聞》說明，總統決定「前線醫護人員與長照機構居民必須成為施打一苗的第一順位」，但為了「維持政府的連續性，戰情室人員與某些國會成員等重要官員，將能夠盡早獲得這款疫苗」。《國會山報》指出，白宮戰情室是位於白宮地下室，屬於高度機密辦公室，無時無刻都有國安人員駐守值勤。而外界目前仍不清楚哪些國會成員可以盡早獲得疫苗。

另外，根據CNN引述消息人士報導，美國副總統潘斯可能會在18日施打疫苗，整個過程甚至可能會被錄影轉播，作為「宣傳素材」。

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