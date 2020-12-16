　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普撂話否決《國防授權法》被阻！　多名顧問警告「會害了共和黨」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼川普支持德州訴訟，控訴選舉「違憲」。（圖／路透社）

▲川普與美國巨型科技企業的恩怨未解。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普先前因不滿部分法條，揚言否決重要的2021年《國防授權法》(NDAA)，並稱若通過「中國會是最大贏家」。對此路透社引述消息來源報導，部分顧問對川普提出反對聲音，警告川普不要費心否決法案，因為國會「肯定會」推翻川普的否決，讓法案通過，而且最後影響可能會害了共和黨。

川普揚言否決的《國防授權法》所涵蓋的預算高達7405億美元（約新台幣20.8兆元），當中包括建立《太平洋威懾倡議》與協助台灣，以及加強印太戰略等，奠定未來國防重點。法案當中的《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條，讓臉書、Google等巨型企業免於用戶張貼的內容承擔相關法律責任，正是讓川普喊話否決，並斷絕過去58年來年年皆通過此項法案的傳統。

路透社於美東時間15日引述熟悉內情的人士指出，不論白宮內外，部分高級顧問已經私下向川普建議，不要否決法案，因為這樣只會事倍功半，不僅不會成功，還會危及明年1月共和黨是否能在喬治亞州拿下2席參議員席次。

喬治亞州的2席參議員席次至關重要，若共和黨能順利拿下兩席打破持平僵局，就能確保拜登上任的頭兩年，共和黨可以掌握否決眾議院提案的權利，擋下他們不認同的草案，並制衡拜登政府的方向。

ET快訊
快訊／最新畫面曝！新竹邱男中橫41天迷魂　靠溪水維生暴瘦20
OL分手富少爭賓士「那是定情禮物」　前女友用一台VOLVO打
快訊／史上最大超級頂薪！　字母哥5年2.28億美金續約公鹿
王菲復合謝霆鋒7年爆「分手玩完」　愛上小鮮肉親密互動全被拍
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普撂話否決《國防授權法》被阻！　多名顧問警告「會害了共和黨」

蘋果、臉書面臨巨額罰款！甚至「公司拆解」　歐盟新規草案硬起來

川普開鍘司法部長：巴爾23日會正式離職

首位公開出櫃的內閣成員！　拜登料提名初選對手當運輸部長

懷疑護理師老婆染上同事！又稱女兒在幫瞞　醋夫砍斷妻女喉管雙死

疫苗、紓困案利多激勵！美股收漲337點　蘋果大漲5%

BBC搶先爆：英國與歐盟擬將達成協議　「脫歐派會很開心」

川普戰友破冰祝敵人勝選！　參院共和黨領袖同意和拜登盡速會面

荷媒報導台灣僑界愛心　捐款食物銀行援助民眾

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

7萬唯美婚紗照慘變「地獄新娘」　新人控：車頭燈打光像印堂發黑

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

川普撂話否決《國防授權法》被阻！　多名顧問警告「會害了共和黨」

蘋果、臉書面臨巨額罰款！甚至「公司拆解」　歐盟新規草案硬起來

川普開鍘司法部長：巴爾23日會正式離職

首位公開出櫃的內閣成員！　拜登料提名初選對手當運輸部長

懷疑護理師老婆染上同事！又稱女兒在幫瞞　醋夫砍斷妻女喉管雙死

疫苗、紓困案利多激勵！美股收漲337點　蘋果大漲5%

BBC搶先爆：英國與歐盟擬將達成協議　「脫歐派會很開心」

川普戰友破冰祝敵人勝選！　參院共和黨領袖同意和拜登盡速會面

荷媒報導台灣僑界愛心　捐款食物銀行援助民眾

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

冬天到底要不要熱車、怎麼熱？關鍵因素在這一點

抽脂手術雕塑曲線　但這些事項一定要注意

24小時限時免費！　一步驟領取《銀河聯軍：阿特拉斯之戰》永久玩

聖誕美照到精品店拍！　Tiffany童趣布置成打卡熱點

電動機車突爆炸起火！延燒兩平房　男屋主手腳臉40％燒傷急送醫

台中大善人「斗內詐騙集團」賠7豪宅、藍寶堅尼抵罪　法官仍重判

大聯盟有意延後開季球員先接種疫苗　球員工會傾向打滿162場

新竹邱男41天只喝溪水！爆瘦20kg「到醫院睡著了」　姐送上大擁抱

董至成宜蘭「當旅行團導遊」！　2天0酬勞…靠直播翻身驚人月收曝

國安局爆性侵！上尉軍官撿屍女同學還阻蒐證　官官相護無懲處紀錄

高雄男爬柴山「遭50機槍射擊」！　海軍陸戰隊：調查期間暫停射擊

國際熱門新聞

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

莫德納疫苗有效　FDA數日內批准

拍「懸崖美照」爬欄杆　她墜27樓高山谷慘死

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

全球創舉　日本成功採集地球外氣體

參議院共和黨領袖　承認拜登當選

疫苗、紓困案利多激勵！美股收漲337點　蘋果大漲5%

地表最強！7歲小蘿莉一把舉起80kg槓鈴破紀錄

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

台僑捐款食物銀行　荷媒報導愛心善行

懷疑老婆外遇女兒幫瞞　醋夫斷喉妻女雙死

川普戰友破冰祝勝選！　拜登將會見他

韓天團BTS又上榜　2020各種破紀錄

更多熱門

相關新聞

蘋果、臉書面臨巨額罰款甚至拆解！歐盟推新規草案

蘋果、臉書面臨巨額罰款甚至拆解！歐盟推新規草案

根據歐盟今天公布的新規草案，亞馬遜、蘋果、臉書及Alphabet旗下谷歌等美國科技巨擘必須改變在歐洲的商業行為，否則將面臨年營業額高達10%的巨額罰款，甚至被迫拆解。

川普：司法部長23日正式離職

川普：司法部長23日正式離職

首位公開出櫃內閣成員！拜登料提他當運輸部長

首位公開出櫃內閣成員！拜登料提他當運輸部長

川普戰友破冰祝勝選！　拜登將會見他

川普戰友破冰祝勝選！　拜登將會見他

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

關鍵字：

美國北美要聞川普國防授權法拜登共和黨

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

快訊／找到了！新竹男中橫失蹤41天山洞內尋獲

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

YouTube　強制所有影片插入廣告

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

新竹邱男狂灌水：想撿幾萬塊摔下30樓　還原中橫失聯41天

Pornhub影片全沒了！網：印度神童預言12月災難

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

2年前神準預測！他罹癌看「字條最後1行」起雞母皮

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

綠鬣蜥「集體被補」排排站　網友歪樓

伯恩山詭盯門把吠叫　媽驚覺不妙

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面