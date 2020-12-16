川普撂話否決《國防授權法》被阻！　多名顧問警告「會害了共和黨」





▲川普與美國巨型科技企業的恩怨未解。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普先前因不滿部分法條，揚言否決重要的2021年《國防授權法》(NDAA)，並稱若通過「中國會是最大贏家」。對此路透社引述消息來源報導，部分顧問對川普提出反對聲音，警告川普不要費心否決法案，因為國會「肯定會」推翻川普的否決，讓法案通過，而且最後影響可能會害了共和黨。

川普揚言否決的《國防授權法》所涵蓋的預算高達7405億美元（約新台幣20.8兆元），當中包括建立《太平洋威懾倡議》與協助台灣，以及加強印太戰略等，奠定未來國防重點。法案當中的《通訊端正法》（Communications Decency Act）第230條，讓臉書、Google等巨型企業免於用戶張貼的內容承擔相關法律責任，正是讓川普喊話否決，並斷絕過去58年來年年皆通過此項法案的傳統。

路透社於美東時間15日引述熟悉內情的人士指出，不論白宮內外，部分高級顧問已經私下向川普建議，不要否決法案，因為這樣只會事倍功半，不僅不會成功，還會危及明年1月共和黨是否能在喬治亞州拿下2席參議員席次。

喬治亞州的2席參議員席次至關重要，若共和黨能順利拿下兩席打破持平僵局，就能確保拜登上任的頭兩年，共和黨可以掌握否決眾議院提案的權利，擋下他們不認同的草案，並制衡拜登政府的方向。