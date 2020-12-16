2020年「11大恐怖紀錄」回顧　BTS破天荒入榜！一隻鴿子破5000萬

▲阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）疫情嚴重，一名男子舉十字架為疫情逝世的醫護人員致敬。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2020年對全球的人來說都是奇異的一年，但隨著聖誕節與跨年到來，命運多舛的一年也要結束。對此，外媒從疫情、體育賽事再到氣候變遷等，回顧了今年創紀錄的11件大事。

《法新社》（AFP）回顧2020年締造了全球許多新記錄，但並不是每一個都是正面的。首先以氣溫的3項新紀錄而言，此前氣象專家在美國加州死亡谷（Death Valley）測得的54.4度高溫，已經打破上世紀在同地測得的世界最高溫，這應是目前儀器測得的最高溫紀錄；南極氣溫在今年也創下新高，比最宜居氣溫18度還要高上2度，來到20.75度，也是南極首次測得20度以上的高溫。全球氣溫新紀錄方面，1月、4月、5月、9月和11月的氣溫都比往年更熱。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴重影響全球，自中國武漢封城開始，各國也陸續被迫進行封城，甚至出現「反封城要自由」的人們上街抗議政府濫權。不過，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）幾乎是封了整年的城，自3月20日下令居家隔離開始，直到11月8日解封，中間歷經了234天。

▲防彈少年團（BTS）風靡千萬少年少女心。（圖／翻攝自推特）

南韓席捲全球刀槍不入的「防彈少年團」（BTS）也為今年貢獻一項紀錄，他們竟然攻佔了美國《告示牌》（Billboard）百大單曲榜，成為有史以來第一個搶進的外語團體，刷新韓流席捲全球的新高度。

一隻鴿子最高能賣多少錢？答案是台北市的一戶稍微高級的住宅價格 ─ 160萬歐元（ 約新台幣5461萬元）。一名中國買家為了標下起標價區區200歐元的母賽鴿「新金」（New Kim），一路喊到160萬歐元才終於得標停手，成為史上最貴鴿。

▲英國賽車手漢彌爾頓（Lewis Hamilton）超越舒馬赫。（圖／路透）

運動賽事方面，英國賽車手漢彌爾頓（Lewis Hamilton）10月奪下葡萄牙大獎賽冠軍，世界一級方程式賽車（F1）的第92場勝利入袋，也讓他成為那個超越德國車神舒馬赫（Michael Schumacher）的男人。

另外還有德國在歐洲足球聯賽中以0比6慘敗西班牙，創下89年來最差成績；烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）10月打破1萬公尺長跑項目紀錄，以26分11秒完成，8月時則是設下5000公尺紀錄新標竿，此前已有16年無人能打破。

斯洛維尼亞潛水員亞特尼克（Alenka Artnik）以單蹼蛙鞋下潛114公尺，3分41秒後才浮出水面，成為自由潛水世界紀錄第一人。另外，英國一名53歲男子靠步行募款，連續4天在家走樓梯，竟爬了8850公尺，相當於世界第一高峰聖母峰的高度。