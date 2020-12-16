荷媒報導台灣僑界愛心　捐款食物銀行援助民眾

▲駐荷蘭代表陳欣（前中）代表出席。（圖／翻攝自駐荷蘭台北代表處）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電

荷蘭大眾日報近日報導台灣僑界愛心捐款食物銀行活動，駐荷蘭代表陳欣新表示台灣以行動支持與荷蘭休戚與共，荷方表示感謝，善款將及時援助急需物資的個人與家庭。

荷蘭大眾日報（Algemeen Dagblad）12月14日報導，台灣僑界捐贈1萬2077歐元（約新台幣42萬元）給荷蘭食物銀行。陳欣新前往位於荷蘭南部的霍林赫姆（Gorinchem）巿，將善款支票送交給荷蘭食物銀行總會會長范德麥爾（Henk van der Meer ）。

報導表示，范德麥爾和霍林赫姆（Gorinchem）食物銀行負責人布魯因（Arie de Bruin）對於這筆捐款感到十分高興，表示善款將幫助荷蘭各地的食物銀行，及時援助急需物資的個人與家庭。范德麥爾更表示：「我們可以用這筆錢付房租和電費了。」

陳欣新表示，食物銀行在荷蘭疫情期間扮演重要的角色，現在愈來愈多的人需要幫助。台灣的疫情得到合理控制，社會生活一如往昔。台灣透過支持食物銀行的行動來展現與荷蘭休戚與共。

駐荷蘭代表處指出，這次愛心捐款活動是由「荷蘭台灣關懷救助協會」及「荷蘭台灣商會」共同發起，旅荷台商企業及僑胞踴躍慷慨解囊，短時間內共籌募1萬2077歐元，並於12月14日舉行公開捐贈儀式。

當天包括陳欣新及「荷蘭台灣關懷救助協會」會長黃映兒及「荷蘭台灣商會」會長林婉叡等代表前往霍林赫姆食物銀行總部，荷方由范德麥爾及布魯因接受捐款。

此外，霍林赫姆市議員克拉艾爾費德（Eelke Kraaijeveld）、荷蘭僑務委員劉秀琴及關懷協會理事殷惠苹等也受邀觀禮。儀式結束後，陳欣新等人並參觀食物銀行運作情形。