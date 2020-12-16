　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢方艙醫院。（圖／翻攝自新華網）

▲中國自認為是新冠肺炎疫情的「勝疫國」。（圖／翻攝自新華網）

記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）自中國武漢爆發後，傳播到世界各地，至今仍疫情不斷，《紐約時報》中文版報導指出，現在中國官方自認「勝疫國」，並且大肆宣揚中國體制的優越性，促使了民族主義情緒的興起。

根據《紐約時報》報導，近幾個月來，這位叫范文南的藝術家創作的科幻數位插畫在中國社群媒體上引起了轟動，反映了民族主義情緒的再度興起。支持者聲稱，中國的威權體制不僅與西方民主制度不同，而且還證明了其優越性。

在習近平領導下的中國共產黨宣揚了這一種觀點，即中國正走在超越西方對手的路上。這種敘事認為，中國消滅了新冠病毒，表現出了手忙腳亂的西方民主國家無法企及的決心，人們擔心疫情會導致嚴重的經濟衰退，但中國的經濟已經復甦。

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

▲中國認為，經過這次疫情，自己正走在超越西方的路上。（圖／翻攝自人民網微博）

在北京一所大學任教的退役大校王湘穗甚至斷言，「在這次抗疫鬥爭中，也會有『勝疫國』和『敗疫國』，我們（中國）是『勝疫國』，而美國現在還在那個泥坑裡面出不來，我覺得它很可能變成一個『敗疫國』。」

北京的人民大學國際關係教授金燦榮說，「原來中國大部分老百姓對美國還是比較佩服的，但近年來，對他們來說，中國的制度優勢是越來越明顯了，比以前要自信嘛。」

►免沖洗、趕走毛躁分岔，特價788

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

參議院共和黨領袖　首次承認並恭喜「拜登當選美國總統」

莫德納疫苗「安全有效」　美國FDA最快18日批准緊急使用授權

確認來自「龍宮」！日本隼鳥2號成功採集地球外氣體　締全球創舉

這州已成疫情震央…全美病歿破30萬　相當於911恐攻「連續100次」

中國傳禁澳洲煤炭　汪文斌痛批澳洲：以受害者自居「混淆視聽」

僧人提醒「最近有災禍」…老夫婦2天後回寺裡布施 　過馬路被撞死

美國稱新疆57萬人「被迫採棉花」　中國反駁：全疆脫貧292萬人

中澳貿易戰僵持　紐西蘭跳出來調停：APEC協商休戰

鹹蛋超人漫畫作者一峰大二病逝　享壽84歲

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

乘客推嬰兒車下車「遭公車門夾」！司機急煞...妻嚇慘：被輾到怎辦

混凝土車迴轉「大截殺」機車炸碎　騎士煞不住衝車底...遭輾斃慘死　

7萬唯美婚紗照慘變「地獄新娘」　新人控：車頭燈打光像印堂發黑

鄭元暢「炒」蚵仔煎...賣相慘不忍睹XD　海芬建議他見面會禮物送「胃藥」

藍心湄遇地震「電梯罷工」爬15樓回家！　喘氣聲不斷：「靠x」「零Ｒ罵」

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

參議院共和黨領袖　首次承認並恭喜「拜登當選美國總統」

莫德納疫苗「安全有效」　美國FDA最快18日批准緊急使用授權

確認來自「龍宮」！日本隼鳥2號成功採集地球外氣體　締全球創舉

這州已成疫情震央…全美病歿破30萬　相當於911恐攻「連續100次」

中國傳禁澳洲煤炭　汪文斌痛批澳洲：以受害者自居「混淆視聽」

僧人提醒「最近有災禍」…老夫婦2天後回寺裡布施 　過馬路被撞死

美國稱新疆57萬人「被迫採棉花」　中國反駁：全疆脫貧292萬人

中澳貿易戰僵持　紐西蘭跳出來調停：APEC協商休戰

鹹蛋超人漫畫作者一峰大二病逝　享壽84歲

用餐598！「振興券＋千鈔」結帳竟被拒　他氣炸：邏輯差別站收銀

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

阿嬤騎車撞飛噴3公尺倒地！ 女下車跪地磕頭哭喊「我一生怎麼活」

掌握做愛時的4個關鍵　享受人生第一次快感

金融股還可以存！存股達人曝「金融股新歡」是它：單日大買100張

高雄獼猴逛大街！「市區狂搶食」2月24通報　阿伯嚇：像行軍一樣

高雄男搬王船被「活活壓死」！工人目賭崩塌瞬間　半身在底下

黎智英被押往法院！李俊俋嗆藍營「靜音、雙標」　國民黨留言狂酸

參議院共和黨領袖　首次承認並恭喜「拜登當選美國總統」

侯佩岑慶生大S、小S都到了！　吹完蠟燭「蛋糕飛起來」她嚇到發抖

台中惡霸「狠甩女童巴掌」！還衝店內猛砸　怒嗆老闆娘：這樣爽嗎(更1)

國際熱門新聞

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

拍「懸崖美照」爬欄杆　她墜27樓高山谷慘死

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

莫德納疫苗有效　FDA數日內批准

地表最強！7歲小蘿莉一把舉起80kg槓鈴破紀錄

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

全球創舉　日本成功採集地球外氣體

韓天團BTS又上榜　2020各種破紀錄

參議院共和黨領袖　承認拜登當選

紐時：台灣「世界上最重要的地方」

僧人提醒有厄運　夫婦2天後車禍亡

《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」

美國大選　一次看懂選舉人團投票

中國擬對澳洲煤炭實施禁令　中國外交部回應

更多熱門

相關新聞

參議院共和黨領袖　承認拜登當選

參議院共和黨領袖　承認拜登當選

美國2020總統大選選舉人團14日正式投下選舉人票，遵照各州普選結果，由民主黨拜登當選下一任美國總統。儘管現任總統川普堅持不承認敗選，不過參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）15日承認拜登在大選中獲勝。

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

全美新冠死亡30萬　這州成疫情中心

防疫旅館太豪華！她PO三餐：像被供養的豬

防疫旅館太豪華！她PO三餐：像被供養的豬

白宮戰情室＋部分國會成員優先打疫苗

白宮戰情室＋部分國會成員優先打疫苗

川普深夜連發7推特轟「選舉造假」

川普深夜連發7推特轟「選舉造假」

關鍵字：

新冠肺炎武漢COVID-19勝疫國敗疫國紐約時報北美要聞

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

我希望爸爸死掉！5歲男童許下生日願望後離世

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

發燒送急診！6歲弟喊「媽媽我好累」突倒地亡

Pornhub影片全沒了！網：印度神童預言12月災難

YouTube　強制所有影片插入廣告

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

綠鬣蜥「集體被補」排排站　網友歪樓

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

2年前神準預測！他罹癌看「字條最後1行」起雞母皮

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

萬里海水浴場「無名女屍」身分曝

大哥柴「叼菸蒂皺眉」媽醒來嚇傻

孫鵬一家同框淚曝「面對未知數」

路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」

更多

最夯影音

更多
黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅

黃子佼爆孟耿如7年第一次做家事　開心承諾買好拖把...立刻過戶億萬豪宅
烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

烏克蘭冬天街道秒變城市溜冰場　少女走路慘摔N次！最後滑回原點

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

《驅魔麵館》金世正超能打！電梯一開眼神超殺　瘋女人殺夫斂財..惡鬼現身對話宿主

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面