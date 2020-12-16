《紐時》：中國民族主義者自認「勝疫國」　西方民主國家是敗疫國

▲中國自認為是新冠肺炎疫情的「勝疫國」。（圖／翻攝自新華網）



記者林彥臣／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）自中國武漢爆發後，傳播到世界各地，至今仍疫情不斷，《紐約時報》中文版報導指出，現在中國官方自認「勝疫國」，並且大肆宣揚中國體制的優越性，促使了民族主義情緒的興起。

根據《紐約時報》報導，近幾個月來，這位叫范文南的藝術家創作的科幻數位插畫在中國社群媒體上引起了轟動，反映了民族主義情緒的再度興起。支持者聲稱，中國的威權體制不僅與西方民主制度不同，而且還證明了其優越性。

在習近平領導下的中國共產黨宣揚了這一種觀點，即中國正走在超越西方對手的路上。這種敘事認為，中國消滅了新冠病毒，表現出了手忙腳亂的西方民主國家無法企及的決心，人們擔心疫情會導致嚴重的經濟衰退，但中國的經濟已經復甦。

▲中國認為，經過這次疫情，自己正走在超越西方的路上。（圖／翻攝自人民網微博）



在北京一所大學任教的退役大校王湘穗甚至斷言，「在這次抗疫鬥爭中，也會有『勝疫國』和『敗疫國』，我們（中國）是『勝疫國』，而美國現在還在那個泥坑裡面出不來，我覺得它很可能變成一個『敗疫國』。」

北京的人民大學國際關係教授金燦榮說，「原來中國大部分老百姓對美國還是比較佩服的，但近年來，對他們來說，中國的制度優勢是越來越明顯了，比以前要自信嘛。」

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