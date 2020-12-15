解決桃園內壢交通壅塞　議長邱奕勝：完善分流規劃

▲內壢交通於上下班時段，壅塞嚴重。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

交通建設是地方發展的重要 命脈。桃園市議長邱奕勝15日指出，隨著桃園升格，人口激增，交通建設受到市民朋友高度期待，在市議會全力支持下，這幾年是桃園的交通建設年，包括推動桃園鐵路地下化、都會區捷運綠線等重要交通建設，力朝努力解決交通壅塞、大幅改善地方交通前進。

▲解決桃園內壢交通壅塞問題，議長邱奕勝提出：完善分流規劃。（圖／市議會提供）

其中，連絡桃園、中壢兩區的中華路緃貫道塞車問題，多年來，每逢上下班時段，塞車已成日常，最受市民詬病！邱議長說，桃園因為緊鄰台北，相較便宜的房價，吸引許多人口移入，使桃園如同台北的衛星城市，上下班時段由內壢交流道往國道1號到台北的車流相當大，且多半即在中華路接近中園路週邊即造成壅塞。

因此，由國道1號內壢交流道另規劃興建一條高架道，延伸到中華路，勢將改善中華路進入前往內壢交流道的中園路、至少有3個紅綠燈路口的堵車問題，並達到分流的效果；也就是用一條主幹道去做分流、做調節，不致於造成交通打結。

捷運建設是一個進步的城市，相當重要的交通建設。邱議長認為，以台北市為例，台北捷運提供便利、快速、舒適的服務，讓多數的台北人習慣利用大眾運輸系統，大幅改善台北塞車問題。然，桃園目前除了機場捷運通車，都會區捷運都正進行施工中，還有數年才會完成，等到捷運建設陸續完工後，到台北上班的桃園人，漸漸回歸到使用公共運輸系統，就如同台北一樣，車流和塞車問題也減少。

因此，現階段，改善塞車問題，市議會除力促市府增闢各區公車路線、於車流量龐大路段，應儘速規劃高架、替代道路等各種車輛分流方案，讓桃園交通順暢。

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