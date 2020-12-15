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莫德納疫苗「安全有效」　美國FDA最快18日批准緊急使用授權

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▲▼莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗。（圖／路透）

▲莫德納公司研發的新冠疫苗。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）針對莫德納公司（Moderna）研發的新冠疫苗表示，分析數據顯數該疫苗安全有效，符合緊急使用授權要件。美國媒體指出，莫德納疫苗最快18日就能獲得FDA核准使用。

根據美國全國公共廣播電台（NPR）報導，FDA分析認為，莫德納疫苗具有「良好的安全性」，並且「沒有發現任何足以拒絕發放緊急使用授權的安全隱患」。雖然該疫苗仍有副作用，但大多數人只會出現注射部位疼痛、疲勞或頭痛。

與此同時，FDA也對莫德納疫苗的有效性進行認證，最終分析顯示疫苗總體有效性為94％，兩劑疫苗注射間隔為28天。FDA發現，莫德納疫苗對65歲以上老年人族群的效果較差，有效率僅86％，但對18歲以上65歲以下人群則有96％的有效性。

疫苗相關諮詢小組將在17日舉行會議，討論該疫苗的緊急授權許可。另據CNBC報導，美國FDA最快18日就會批准莫德納疫苗的使用授權。

目前，美國已經批准了輝瑞（Pfizer）疫苗的緊急使用授權，並且自14日開始施打，不過輝瑞疫苗需要保存在零下70度環境中，運輸與配送不易。莫德納疫苗雖然也需要冷動保存，但只要普通家用冰箱的溫度即可，相對而言較容易配送。

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