韓國天團BTS又上榜！　外媒盤點2020年各種「破紀錄」

▲防彈少年團（BTS）MAMA頒獎典禮演出。（圖／Courtesy of CJ ENM提供）



文／中央社

從各方面來說2020年都可謂是破天荒的一年，法新社盤點各項紀錄，例如南極氣溫首破攝氏20度，「防彈少年團」以外語歌曲攻占美國告示牌冠軍，體壇方面也有選手締造多項新紀錄。

加州死谷測得破紀錄高溫

氣象學家8月間在美國加州死谷（Death Valley）測量到破紀錄的攝氏54.4度高溫，這可能是使用現代儀器所測得的最高溫。

南極氣溫首破攝氏20度

南極洲今年也以攝氏20.75度創下高溫紀錄，這是南極大陸首度突破攝氏20度門檻。

全球均溫屢創新高

今年1月、4月、5月、9月和11月的全球平均氣溫都分別創下新高。

拍賣史上最貴的賽鴿

中國一名買家以160萬歐元（約新台幣5500萬元）破紀錄天價，買下一隻起標價僅200歐元、名為「新金」（New Kim）的母賽鴿。

▲比利時賽鴿「新金」以160萬歐元（大約新台幣5500萬元）天價落槌成交。（圖／路透）



歷時最久的防疫封鎖

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）被發現僅3個月後，今年3月全球半數地區進入封鎖狀態，封鎖時間最久的苦主當屬阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires ），當地居民3月20日起面臨封鎖隔離措施，直到11月8 日才解封，長達234天。

防彈少年團登美國告示牌冠軍

韓國流行樂男子天團「防彈少年團」（BTS）成為歷來第一個以外語歌曲攻占美國「告示牌」（Billboard）排行榜冠軍的團體，是「韓流」在樂壇創下的最新紀錄。

男子自宅爬樓梯 高度相當聖母峰

英國一名53歲男子在自家爬樓梯為慈善募款，4天內所爬高度相當於聖母峰高度8850公尺。

車神換人當 韓密爾頓92勝F1史上最多

英國賽車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）10月在葡萄牙大獎賽（Portuguese Grand Prix）奪冠，這是他的世界一級方程式賽車（F1）第92場勝利，超越德國「車神」舒馬赫（Michael Schumacher）的紀錄。

▲英國賽車手韓密爾頓（Lewis Hamilton）。（圖／路透社）



德足吞89年來最慘敗仗

西班牙在歐洲足球總會國家聯賽（UEFA Nations League），以6比0擊敗4屆世界盃冠軍得主德國，讓德國吞下89年來最慘一敗，賽後德國總教練勒夫（Joachim Loew）稱這是「黑暗的一天」。

自由潛水最深紀錄

斯洛維尼亞39歲潛水員阿特尼克（Alenka Artnik）使用單蹼蛙鞋潛入水下114公尺，並在水中待了3分41 秒，打破自由潛水世界紀錄。

烏干達田徑傳奇

烏干達田徑名將切普特格（Joshua Cheptegei）10 月間以26分11秒刷新1萬公尺長跑世界紀錄。今年8月，切普特格也打破高懸16年的5000公尺世界紀錄。

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