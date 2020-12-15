選舉人團又投拜登！川普凍未條　深夜連發7推特轟「選舉造假」

▲美選選舉人投票結果出爐，不認輸的川普還在推特炮轟「選舉造假」。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

2020年美選選舉人團投票結果出爐，拜登拿下306票，確認當選總統。本以為已陷入紛擾近一個半月的總統選舉終於能落幕時，川普卻在深夜突然連發2則推特，控訴道明尼計票系統（Dominion Voting System）更改選舉結果，還希望所有的共和黨人都「動起來」，抗議這場「虛假的選舉」。

This is BIG NEWS. Dominion Voting Machines are a disaster all over the Country. Changed the results of a landslide election. Can’t let this happen. Thank you for the genius, bravery, and patriotism of the Judge. Should get a medal! https://t.co/4WwiA83Prg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

川普在美東時間15日的深夜，再次在沒有證據的情況下發布了控訴「選舉造假」的推特，堅持自己的勝選結果被盜走。他在帖文中指出，在全國各地帶來災難的道明尼計票系統更改了自己壓倒性的勝選結果，他不能讓這種事情發生。

Thank you Kevin. Many Trump votes were routed to Biden. The highly respected Michigan Judge released this epic report. True all over the Country. This Fake Election can no longer stand. Get moving Republicans. Big Swing State Win! 75,000,000 VOTES. https://t.co/0sodJFr80k — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

隨後，他又發文表示，許多屬於他的選票被計給了拜登，就連備受推崇的密西根州法官也發布了類似結果的報告，他再也無法忍受這場虛假的選舉。他還呼籲，所有的共和黨人都應該要「動起來」抗議，因為他可是在搖擺州中大勝利7500萬票，不可能敗選。

他在發完推特後，也同時轉發了5則與他立場相同的推文來支持自己的論點。不過值得注意的是，這些帖文都被推特標識為「具爭議性帖文」。

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