選舉人團又投拜登！川普凍未條　深夜連發7推特轟「選舉造假」

▲美選選舉人投票結果出爐,不認輸的川普還在推特炮轟「選舉造假」。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

2020年美選選舉人團投票結果出爐,拜登拿下306票,確認當選總統。本以為已陷入紛擾近一個半月的總統選舉終於能落幕時,川普卻在深夜突然連發2則推特,控訴道明尼計票系統(Dominion Voting System)更改選舉結果,還希望所有的共和黨人都「動起來」,抗議這場「虛假的選舉」。

This is BIG NEWS. Dominion Voting Machines are a disaster all over the Country. Changed the results of a landslide election. Can’t let this happen. Thank you for the genius, bravery, and patriotism of the Judge. Should get a medal! https://t.co/4WwiA83Prg