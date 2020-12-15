出任中芯副董「又被罵台積電叛徒」　蔣尚義：追求理想別政治化

▲台積電前營運長蔣尚義即將出任中芯國際副董事長職務。（圖／記者高振誠攝）

記者任以芳／綜合報導

根據陸媒《問芯Voice》報導，台積電前營運長蔣尚義結束武漢弘芯工作後，親自證實，與中芯國際董事長周子學洽談考慮許久，將在明年元旦後出任中芯國際副董事長職務。至於被台灣人罵叛徒，他回應，「多罵幾次沒差，但不要太政治化，我也有追求夢想事業的權利。」

據了解，蔣尚義在代工領域享有盛名，1997年進入台積電後曾擔任研發副總經理，在台積電參與了從微米製程到20奈米甚至16奈米FinFET等重要製程節點。此外還開啓和主導了台積電先進封裝和Chiplet業務。據悉此次再次加盟中芯國際，主要是與中芯國際發展先進封裝及Chiplet業務有關。

報導指出，蔣尚義接受採訪時表示，「我只是很單純的工程師，有權利追求自己的理想和事業的目標，尤其是技術上的理想，對半導體還有很強烈的熱情，非常熱衷先進封裝技術與晶片組。」

▲蔣尚義說，自己對於半導體產業依然有衝勁夢想。（資料圖／記者高振誠攝）

蔣尚義依然熱衷先進封裝技術和小芯片（Chiplet），認為中芯國際比較容易實現理想。他說，「現在中芯國際的先進製程技術已經做到 14nm、N+1、N+2，相信在中芯國際實現我在先進封裝和系統整合的夢想，可以比在弘芯快至少4 到5年的時間。」

談到台灣有人罵他加入武漢弘芯是「台積電叛徒」，蔣尚義認為這是不公平的。對於將出任中芯副董事長，他說，「反正很多人都罵我叛徒，多罵幾次沒差，但真的希望不要這麼政治化，因為我也有追求我的理想和事業的權利吧？」

蔣尚義進一步強調，「我不挖台積電的人、也不洩漏台積電機密，不能因為我做的工作台積電有一點競爭關係，就叫做傷害，因為武漢弘芯做的事情根本傷害不了台積電。」

談到過去，蔣尚義於2009年率先向台積電提議做先進封裝，馬上獲得張忠謀批准，同意給400名工程師，加上1億美金的設備。目前，台積電在3D封裝領域取得不錯的技術突破，也被外界認可延續摩爾定律提供了技術保障。

▲大陸積極發展半導體產業。（圖／視覺中國）

外傳，武漢弘芯和中芯國際給的待遇條件比較高，蔣尚義也澄清，中芯國際給的待遇，比以前在台積電的還差，武漢弘芯給的也沒有比台積電好。

至於談到在武漢弘芯經歷，《南華早報》通過LinkedIn聯繫評論時，蔣尚義表示：「不幸的是，我在武漢弘芯半導體製造公司（HSMC）的經歷是一場噩夢！很難用幾句話來形容。」

據了解，2016年12月蔣尚義曾正式加入中芯國際，任職第三類獨立非執行董事，並於2019年6月21日辭任。隨後，蔣尚義加盟武漢弘芯，出任CEO。不過，隨著武漢弘芯項目爛尾逐漸被曝光，蔣尚義於在今年11月17日發佈律師函聲明已經於6月因個人原因辭去武漢弘芯一切職務，且弘芯也接受蔣尚義遞交的辭呈。