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直播主趙斗淳家門外「脫衣展身材」　安山市要求YouTube中斷直播

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▲▼憤怒民眾聚集在趙斗淳住處附近，抗議警方保護性侵犯。（圖／達志影像）

▲憤怒民眾聚集在趙斗淳住處附近，抗議警方保護性侵犯。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓兒童性暴力犯趙斗淳（조두순）出獄第4天，安山市居住地附近仍有YouTuber持續進行直播，有人脫下衣服激動炫耀自己的身材，還有人點外賣到趙斗淳的地址想看看會不會有人領餐，部分直播主與居民發生口角時更毆打了勸阻的員警，目前累計逾100件投訴，當局14日向YouTube發公文要求停止直播、刪除相關影片。

綜合《東亞日報》、《韓民族日報》報導，趙斗淳剛出獄3天內，採訪媒體與YouTuber等紛紛湧進他居住的安山市。當局表示，特別是連夜常駐的直播主會與居民接觸、放聲高歌、入侵建築物、行使暴力以及嘲弄警察等。社區自治委員會長沈鐘城（音譯）表示，現在大概有10餘名YouTuber與部分感到好奇的青少年散布在社區各處，「首要的問題是噪音過大，再來是因實施車輛管制而產生交通、停車不便，垃圾與菸蒂也是問題。」

報導指出，沈鐘城詳述，有YouTuber為了提升直播人氣，經常做一些對居民毫無幫助的事，包括脫下衣服激動地炫耀自己的身材，擅自攀爬至附近建築物的屋頂進行拍攝，點外賣送到趙斗淳家看看能否順利送達，在他家門前嘲諷似地吃著外送炸醬麵，除了彼此吵架，也會跟心生不滿的居民發生口角，連出面勸阻的警察也被毆打，目前光是警方就收到100多件投訴，約有10起事件立案。

▲▼趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

▲南韓電影《素媛》中的犯人原型趙斗淳服刑12年後於12日出獄。（圖／達志影像）

趙斗淳2008年酒後性侵，導致8歲女童終生須倚靠尿袋度日，12日出獄後返回安山市檀園區妻子住處。許多直播主仍徘徊在趙斗淳家附近，噪音過大等問題讓附近居民不堪其擾。對此，安山市當局15日表示，昨天已向YouTube方面發送公文，要求停止並刪除相關影片和直播，因為盲目的拍攝讓社區面貌暴露殆盡，遭居民指控私生活受「嚴重侵犯」。

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