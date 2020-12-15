疫苗接種計畫又變！　白宮戰情室＋部分國會成員「優先施打」

▲白宮新聞發言人表示，白宮戰情室人員和某些國會議員能夠盡早獲得疫苗施打。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國14日起開始施打輝瑞（Pfizer）新冠疫苗，外傳總統川普、副總統彭斯以及其他白宮高層官員將成為第一批接種者，引發外界砲轟，因此暫停計畫。白宮新聞發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）稍晚進一步說明，符合盡早施打疫苗資格的是白宮戰情室人員與某些國會成員。

麥肯內妮向《福斯新聞》說明，總統決定「前線醫護人員與長照機構居民必須成為第一順位」，但為了「維持政府的連續性，戰情室人員與某些國會成員等重要官員，將能夠盡早獲得這款疫苗」。

《國會山報》指出，白宮戰情室是位於白宮地下室，屬於高度機密辦公室，無時無刻都有國安人員駐守值勤。而外界目前仍不清楚哪些國會成員可以盡早獲得疫苗。

▲白宮戰情室是高度機密的情報辦公室。圖為美國總統川普（Donald Trump）、副總統彭斯（Mike Pence）在白宮戰情室與資深官員交談，討論伊朗空襲美國駐伊拉克軍營。（圖／路透）

《紐約時報》於13日報導，白宮高級官員將成為首批施打疫苗的族群，國家安全會議（NSC） 發言人表示，這是為了滿足執行政策中明定的政府規章連續性。

川普當日晚間卻立刻改變想法，在推特上表示，除非有特殊需求，否則白宮官員「應該在計畫稍晚階段接種疫苗」，「我已經要求做出這項調整。我沒有安排接種疫苗的計畫，但很期待在適合的時間這麼做，謝謝你們」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）於11日批准輝瑞疫苗的緊急使用權，各州14日起展開接種計畫，第一批疫苗已經送至各州。與此同時，美國目前每天激增20萬例，疫情爆發至今累計1651萬9628例確診，162萬2654人染疫死亡。



新冠疫苗接種「白宮高層優先」遭砲轟 川普急澄清！要求延後施打

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