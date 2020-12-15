快訊／日「推特殺人魔」殺9人判死！殘忍肢解藏保冷箱

▲白石隆浩殺害9人，2017年遭到逮捕。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本2017年透過推特以「招募自殺者」的名義殺害並分屍9人的嫌犯白石隆浩，日前被檢方求處死刑，東京地方法院立川分部15日正式判處死刑。白石的分屍案震驚全日本，因此此次宣判也吸引了435人到場旁聽，是平常的27倍。

根據《日本放送協會》報導，東京地方法院15日以強盜殺人等罪名，判處30歲的白石隆浩死刑。事實上，白石因強盜殺人等罪行遭到問罪，檢方11月對他求處死刑，但被告律師卻主張，被害人都是在同意的狀況下被殺害。

對此，檢方則反駁，被告的犯罪行為是經過計畫，並且十分殘酷、獵奇，無視被害人的人權與尊嚴。他在短時間內奪走了數條年輕性命，只能對他求處極刑。

白石隆浩2017年間在短短2個月內，引誘8女1男到自家公寓中，不但奪取錢財，性侵女性，甚至將9人都殺害滅口，最後更分屍留存。

白石先是透過推特尋找曾在網路上透露有自殺念頭的網友，主動攀談後，釋出善意聲稱自己可以協助對方，將其引誘至家中，最後奪財、性侵、殺害。白石家中有多個保冷箱專門用來存放屍體，1個藏2顆頭顱、房內2箱有7顆頭顱，另外4箱中包含240屍塊、人骨，警方2017年10月正式以殺人嫌疑將其逮捕。