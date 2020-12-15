為拍「懸崖美照」翻過欄杆　她突腳滑…慘墜27層樓高山谷身亡

▲波羅卡瞭望台（Boroka Lookout）是熱門的IG打卡景點。（圖／翻攝自Instagram）

記者張寧倢／編譯

澳洲38歲女子盧姆巴（Rosy Loomba）於12日到格蘭坪國家公園（Grampians National Park）出遊，也造訪了園區內知名的IG打卡景點，卻為了拍出在懸崖邊的美照翻越安全護欄，結果意外墜落約27層樓高的山谷，身邊的丈夫與2名年幼的兒子眼睜睜地看著盧姆巴墜谷身亡。

根據《紐約郵報》報導，盧姆巴12日與丈夫和2名兒子抵達園區內的波羅卡瞭望台（Boroka Lookout）時，為了拍出美照而翻越安全欄杆，沒想到卻不慎滑倒，家人就這樣眼睜睜看她從80公尺、約27層樓高的懸崖邊墜落身亡。緊急救難人員花了超過6小時才將她的屍體從山谷崎嶇地形中懸吊上來。

報導指出，維多利亞省的格蘭坪國家公園內有許多景觀壯闊的觀景台，其中波羅卡瞭望台在IG上是熱門的打卡景點，許多人慕名前往就只為了在懸崖邊自拍，還有一名男子2018年上傳了在崖邊的狹窄平台上後空翻的影片，畫面相當驚險，但這些都是需要跨出園方所設的欄杆才能拍到。

對此，警察部長內維爾（Lisa Neville）表示，盧姆巴的事件是非常悲慘的結果，不幸的是，經常可以看到這種行為，「這不僅會讓你賭上生命，也會讓必須營救你或你的屍體的救難人員陷於危險之中。」事實上，警方1月也曾發出警告稱，有些人不顧安危只為了得到一張自拍，成為占用社會資源的問題之一。

警長布朗（Russell Brown）說，這些「十分荒唐、可笑」的社群發文最終會釀成悲劇，警方經常與救援團隊合作，將那些無視告示牌而翻越欄杆的人帶回安全區域，「但我們並不會總是成功。」當地導遊伍德（Graham Wood）表示，盧姆巴出事那天觀景的遊客很多，卻不知道要怎麼阻止這一切的發生，希望這次事件會讓人們遵守應該是「常識」的規定。

更多國際新聞

►Pornhub開鍘！一夕間刪光數百萬部影片 新規定上路

►iPhone 12搶翻！日本3C行員工卻列「2大缺點」提醒：不要馬上買

►連Google都能當機…YouTube團隊回應 網：2020年終於完整了

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►免沖洗、趕走毛躁分岔