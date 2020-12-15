大安區民宅頂樓「蓋魚池種榕樹」　樓下住戶慘漏水：外面下雨室內也下⋯





▲有大安區信義路四段住戶向李柏毅求助，其頂樓住戶蓋魚池、放任榕樹生長，導致樓下住戶漏水。（圖／李柏毅議員研究室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

位在大安區信義路四段精華地段的5樓頂樓住戶，遭4樓與3樓的鄰居投訴，放任榕樹長年竄根造成公寓損壞，4樓、3樓皆因此嚴重漏水，民眾不堪其擾向台北市議員李柏毅投訴，希望透過市府單位協助處理。對此，北市建管處表示，若確定影響到公安，會要求立即移除。

台北市議員李柏毅15日上午召開記者會，提及有民眾向他求助，位在大安區信義路四段的住宅中，有頂樓住戶蓋魚池養鯉魚，還放任一顆榕樹生長，造成牆壁漏水且產生壁癌等狀況；除此之外，還在5樓到頂樓的樓梯設置門禁，擔憂若不幸發生意外，公寓的人都無法抵達頂樓。

陳情住戶蔡先生表示，這棵榕樹已經長好幾十年，最近3年樹根已經穿破牆壁與天花版，造成「外面下雨，室內也在下雨」，加上還有蓋魚池，這是一間47年老舊公寓，其結構能承擔水的重量嗎？且又在5樓設下門禁，這樣若意外發生，其他公寓的居民會不會產生逃生問題？

李柏毅認為，雖然知道大樓內部的糾紛屬私權，但對5樓頂的空間就算是約定專用部分，5樓住戶應善盡管理維護責任，今天放任榕樹生長，竄根得這麼嚴重，導致4樓與3樓的住戶牆面、天花板破損漏水，針對5樓住戶未盡責任部分，建管處應出面積極處理。

對此，台北市政府建管處回應，該頂樓加蓋屬於查報在案的既存違建，但榕樹與養魚池是否造成其公安影響，將會請使用科、公寓科、查報隊積極處理，以協助解決住戶安全問題，若確定會影響到公安，就會要求立即移除，否則可依法開罰6萬至30萬元。

另外關於5樓到頂樓門禁問題，台北市政府消防局則回應，5層樓以下公寓僅單一逃生路線，需要保持暢通，才能維護住戶安全，需要請市政府建管處盡速發文改善。

李柏毅強調，柯市府長期以來，都是說要解決違章建築問題，同時加強公共安全意識，面臨到這些老舊公寓遇到的問題，小市民打1999檢舉無效，只能靠民意代表與媒體的力量來協助，柯市府應該要好好檢討內部的研考問題。

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