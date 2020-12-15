　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加州華裔男認「為中國竊取機密」　美10年重要研究資料全賣了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼美國司法部。（圖／路透）

▲美國司法部公告，一名美籍華裔研究人員承認竊取醫療商業機密，並販賣給中國政府。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國司法部發佈公告，曾在俄亥俄州哥倫布市國家兒童醫院（Nationwide Children's Hospital）從事研究工作的美籍華裔男子周宇（Yu Zhou，音譯）在11日承認竊取醫療商業機密，並從中圖謀私利。國安部表示，他們正努力兌現「保護美國研究和商業機密不受傷害」的承諾，並且會追究這些從竊取商業機密中獲利的人的責任。

據美國之音（VOA）報導，現年50歲的周宇承認，他與妻子陳莉（Li Chen，音譯）曾在研究所內不同的醫學研究實驗室工作了10年；他們密謀從國家兒童醫院偷竊與外泌體相關的各種兒科疾病的研究、鑒定和治療的商業機密。

▲▼實驗,研究。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲外媒稱，周宇在國家兒童醫院的研究包括了一種「對其實驗室非常重要」的新型隔離方法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

司法部的公告指出，周宇夫婦的認罪協議表明，兩人密謀竊取商業秘密後，將其中一項商業秘密製作成「隔離包」，並將其販售給中國政府，以從中獲取利益；周宇還認下了「電信詐欺」的罪名。據悉，外泌體是各國腫瘤研究中的重要課題。

周宇和陳莉是在2019年7月於加州被捕。陳莉在2020年7月已認下「合謀竊取商業機密」和「電信詐欺」的罪名。

▲▼駭客,竊取機密。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲周宇夫婦雙雙認下「合謀竊取商業機密」和「電信詐欺」的罪名。（圖／取自免費圖庫Pexels）

國安部的德默斯（John Demers）表示，「周宇夫婦的認罪突顯了美國司法部正在兌現『保護美國研究和商業機密不受傷害』的承諾。有些人在受到中國政府指使後，會竊取這些機密。這是中國常見的作法，通過竊取、複製和替換，做出自己沒有能力開發的產品，不過這些從竊取商業機密中獲利的人將被追究責任。」

這對夫婦已經同意他們與犯罪有關的財產或收益被沒收。中國《環球時報》在2019年曾作出報導，認為美國聯邦調查局（FBI）對周宇和陳莉的調查足以證明，美國再次將黑手伸向華裔科學家，是在製造一場「紅色恐慌」。

►Google當機前美政府剛被駭！資安專家憂：Gmail個資竊取吃到飽
►路透：高技術駭客入侵美財政部！「背後是外國政府」　白宮急開會
►美參聯主席：中國「積極強軍」欲2035年追上美國

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►免沖洗、趕走毛躁分岔

ET快訊
路上一堆人用！他買第二代AirPods「聽8個月傻眼」
買3顆麻糬　收銀員誤開「400萬元發票」急尋人
林志玲過完生日近照曝光　網驚：認不出來
快訊／台中男當街偷嬰！媽買完菜轉身嬰兒車消失
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

太猖狂！大馬機車男當街「砸窗搶包包」　車主紅綠燈前奮力抗匪

伊凡卡邁阿密買地是「從政第一步」　最快2022可進佛州參議院

快訊／鬆口了！　俄總統普丁祝賀拜登勝選：兩國合作符合世界利益

加州華裔男認「為中國竊取機密」　美10年重要研究資料全賣了

為拍「懸崖美照」翻過欄杆　她突腳滑…慘墜27層樓高山谷身亡

快訊／日「推特殺人魔」殺9人判死！殘忍肢解藏保冷箱

帛琉控中國漁船「違法捕撈」扣留28人　查獲海參225公斤

美聯邦機構「連環驚爆被駭」！國土安全部也中鏢　FBI鎖定俄國

貓咪「鐵門卡脖」趴臥…身首分隔慘死　動保團體怒：絕對是人為

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

張震嶽狂飆多首經典...老婆上台「罕見合體」　猛灌高粱3秒：我現在可以噴火了！

厲旭高音對決「都噴出翼龍了」　「認哥」半途放棄..算你贏了！

洗車高壓噴槍吹爆電動機車後照鏡　刺傷少女雙眼！醫：到院視力僅0.1

騎車遇野狗猛吠狂追千萬別怕！ 達人教訣竅「不跑不吵穩定離開」

台南「在地人最愛」小吃大公開　2元水餃、25元米糕：觀光客別來

《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

太猖狂！大馬機車男當街「砸窗搶包包」　車主紅綠燈前奮力抗匪

伊凡卡邁阿密買地是「從政第一步」　最快2022可進佛州參議院

快訊／鬆口了！　俄總統普丁祝賀拜登勝選：兩國合作符合世界利益

加州華裔男認「為中國竊取機密」　美10年重要研究資料全賣了

為拍「懸崖美照」翻過欄杆　她突腳滑…慘墜27層樓高山谷身亡

快訊／日「推特殺人魔」殺9人判死！殘忍肢解藏保冷箱

帛琉控中國漁船「違法捕撈」扣留28人　查獲海參225公斤

美聯邦機構「連環驚爆被駭」！國土安全部也中鏢　FBI鎖定俄國

貓咪「鐵門卡脖」趴臥…身首分隔慘死　動保團體怒：絕對是人為

省吃儉用5年存到頭期款！丈夫毛胚屋裡「假裝洗澡」　妻一看哭了

美德醫療美國廠投產！月產能600萬片口罩　明年聚焦PPE常備庫存服務

中職／王維中不習慣粗縫線新比賽球　球速出不了

宇宙人台北跨年再唱演唱會　小玉「很硬！」精華組曲寵粉

花蓮衝上5字頭？網友疑「不實登記」　細究實登竟是它灌水

U20許博傑梅開二度珍惜每次上場　加強身體素質重訓目標旅日

泡菜鍋、薑母鴨吃到飽　欣葉日本料理推出26道暖身新菜

《紐時》狂讚台灣是「世界上最重要的地方」：影響力還會更大

大雨走山亂元旦疏運　台鐵往東部經猴硐「每列車估延誤15分鐘」

太猖狂！大馬機車男當街「砸窗搶包包」　車主紅綠燈前奮力抗匪

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

國際熱門新聞

Pornhub開鍘「一夜刪百萬部影片」新規上路

iPhone 12搶翻！日3C行員工列2缺點：不要馬上買

Google大當機　網：2020年完整了

即／日「自殺募集」殺人魔分屍9人判死

男友竟是親哥　阿嬤曝驚天秘密

更新／美選舉人團正式投票　拜登確定入主白宮

英驚現新病毒株！衛生大臣：已通報WHO

出獄3天慘被趕！房東要趙斗淳妻「馬上搬家」

全美第一針　紐約護士接種疫苗

「地球最孤獨的女人」曝！隱居76年

10歲女童被怪男擄走　慘成焦屍

川普翻盤？《華郵》誤灌5張選舉人票給川普

美國大選　一次看懂選舉人團投票

女鄰居垃圾桶放2個月　打開發現腐屍

更多熱門

相關新聞

中國漁船「違法捕撈」遭帛琉扣留

中國漁船「違法捕撈」遭帛琉扣留

帛琉有關當局表示，一艘違法捕撈的中國漁船和28名船員已被扣留在帛琉；這些漁民據信來自中國海南省。

美聯邦機構連環被駭！國安部中鏢

美聯邦機構連環被駭！國安部中鏢

指中國疫苗安全　土耳其再提合作

指中國疫苗安全　土耳其再提合作

獵人爸誤把兒子當鹿　當場射殺

獵人爸誤把兒子當鹿　當場射殺

加國「掌聲中」打下首劑新冠疫苗

加國「掌聲中」打下首劑新冠疫苗

關鍵字：

美國北美要聞中國竊取機密美中關係中美關係外泌體

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

情侶交往4天鬧跳樓！17歲妹墜21F亡男友偷偷回家

空軍服役1年變植物人　家屬淚控「寢室黑幕」

董至成GG「陸劇組全面封殺台灣人」下場慘

即／台中市議員張玉嬿車禍！「顱內出血、骨盆骨折」

Pornhub「2大教師片」全下架　鄉民哭了

樓梯遇萌貓！他放慢腳步下秒氣炸

妹學汪等爸下班　2年後背影變了

Makiyo「戶頭剩2000→月入60萬CEO」！

王少偉娶她納豆紅包88萬　黃子佼跟風加碼120萬

她酒醉摔車被送醫　急診室內遭醫師怒賞巴掌！

陸版羅志祥！男星爆愛多人運動「砲友多到組後宮」

流浪爺爺手繪紙鈔買麵　老闆暖舉逼哭萬人

瘦子唱一半突曝2喜訊...全場叫瘋！

目擊屏東巨獸　綠鬣蜥爽曬日光浴

逆轉？女急診室醉喊「寶貝」被賞巴掌！院方還原真相

更多

最夯影音

更多
「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪

「女友半夜想喝奶茶怎麼阻止？」　鄧倫好會撩「這樣答」全場尖叫：天哪
瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

瘦子被封「行走荷爾蒙」爆粗嗆超討厭　看高爾宣表演《Without You》：他什麼都沒唱！

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

警臨檢毒品列管女要求開包搜查 她拒絕：非法搜索...雙方釀衝突

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

女友洗澡跳電！水龍頭變總開關？ 「關水龍頭→秒沒電」警消也沒轍

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

夾娃娃驚見調味乳「魔力轉圈圈」　隨水流難瞄準！網：去買比較快

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面