V-Day降臨！加國打下首劑新冠疫苗　護理師「當先鋒」掌聲中接種

▲加拿大護理師奎丹珍（Anita Quidangen）是加國第一位接種新冠疫苗的人。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

加拿大在13日迎來最新一批的疫苗後，迅速在14日為染疫高風險族群接種。安大略省（Ontario）的護理師奎丹珍（Anita Quidangen）成為全國第一位接種新冠疫苗的人。衛生部長哈伊杜在視察了疫苗接種的情況後激動地表示，她認為疫苗接種將讓加拿大走向光明。有人將疫苗成功接種的這天稱為「V-Day（勝利日）」，標示著加國抗疫進入了一個歷史性時刻。

綜合加拿大《星島日報》、NPR和美聯社報導，奎丹珍是多倫多樂凱養老中心（Rekai Centre）的私人護理工作人員（PSW）；她在同事們的掌聲中，身著藍色工作服，完成了疫苗接種。奎丹珍事後表示，「這是我的榮幸，真的非常感謝，我會繼續努力，好好完成我PSW的工作。」

▲加拿大衛生部長哈伊杜在視察了疫苗接種的情況後非常激動。（圖／路透）

另一邊廂，衛生部長哈伊杜（Patty Hajdu）也前往魁北克省（Quebec）內最大城市蒙特婁（Montreal）的邁蒙尼德養老中心（Maimonides Geriatric Centre），視察疫苗接種的情況。哈伊杜表示，「我非常激動，我知道全國各地有多少家庭和醫護人員正處於擔心和焦慮之中。我認為，疫苗接種是走向光明的第一步。」

自今年春季以來，加拿大共有1萬3341例與新冠肺炎相關的死亡病例，魁北克省和安大略省是其中的重災區，有85%以上的死亡病例都來自這2個地方。公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）表示，加拿大有望在今年獲得24.9萬劑疫苗，並為3700萬人接種。

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