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3歲女娃「全身GUCCI、迪奧」超萌擺拍！媽豪砸74萬治裝：她很喜歡

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▲英國倫敦3歲女童索倫娜（Sorenna）全身名牌。（圖／翻攝Instagram@sorenna_fashionista）

▲英國倫敦3歲女童索倫娜（Sorenna）全身名牌。（圖／翻攝Instagram@sorenna_fashionista）

記者吳美依／綜合外電報導

英國倫敦的全職媽媽海娜（Hena Paja）非常喜歡替3歲女兒索倫娜（Sorenna）梳妝打扮，甚至砸下2萬英鎊（大約新台幣74萬元）治裝費，購買迪奧（Dior）、古馳（Gucci）等精品專櫃服飾，卻招致砲轟。她對此反擊，「她（女兒）獲得無數讚美，非常喜歡在鏡頭前擺姿勢拍照」。

索倫娜自從嬰孩時代開始，就被穿上Moschino、Ralph Lauren、巴寶莉（Burberry）等名牌，衣櫃裡收藏超過400套昂貴服飾。她的Instagram帳號上充滿全身名牌的沙龍照，目前擁有5.1萬粉絲。

33歲的海娜負責營運女兒的社交媒體帳號，「我收到很多人的攻擊，尤其是在TikTok上面。很多陌生人告訴我，『就讓她當個孩子吧』、『別再給她穿上名牌衣服了』」。但她卻認為，一個人的外表能夠充分說明內在，「如果我們要去公園，為什麼不打扮得可愛一點呢？」

海娜強調，如果索倫娜不喜歡，她絕對不會強迫女兒做任何事情，「沒有人比我更愛她，或能夠把她教育得更好」，但也坦言，自己的夢想就是孩子未來能夠成為好萊塢電影明星。

海娜也非常熱愛攝影，記錄孩子成長過程時，發現照片深受網友喜愛，才開始經營社群媒體帳號，「她擁有這麼多粉絲，是因為她驚人的自然姿勢和我的打扮方式」。她提到，索倫娜6個月大後儼然已經成為一名小網紅，收到全球各地名牌提供的服飾與合作案，幾乎不用購買衣服。

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