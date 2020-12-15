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貓咪「鐵門卡脖」趴臥…身首分隔慘死　動保團體怒：絕對是人為

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▲▼貓咪被鐵捲門壓死。（圖／翻攝自Facebook／Persatuan Haiwan Malaysia）

▲貓咪被鐵捲門壓死。（圖／翻攝自Facebook／馬來西亞動物協會）

記者張方瑀／編譯

在繁忙的生活中，貓咪、狗狗等寵物都是人類最好的夥伴和家人，但仍時常傳出虐待動物的案件。馬來西亞14日就有人發現，在一間銀行鐵捲門下面進壓著一隻貓，大字型趴臥在門下，頭跟身體分卡兩側慘死。動物保育團體表示，這絕對是有人故意所為。

根據《新海峽時報》報導，有民眾14日清晨在新山一間銀行的鐵捲門外，看見鐵捲門下壓著一隻貓咪，牠的身體呈現大字型趴著，但脖子被鐵門緊緊卡住，身首分卡兩處慘死。當地警方與動物保育團體趕抵現場後，研判應該是人為虐待，目前正在調查可能嫌犯。

馬來西亞動物協會在臉書發文表示，這絕對是人為，因為貓咪一聽到聲音就會跑掉，完全不可能被鐵門壓死，「有人故意壓著貓咪的身體，讓鐵門慢慢往下拉，直到貓咪的脖子被卡住。」

許多網友也紛紛在底下留言表示，「希望盡快捉到嫌犯」、「犯人總有一天會得到報應」、「看到這畫面我心都碎了」、「一定要讓嫌犯付出代價」、「沒想到有人會如此殘忍」。

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