聖誕老公公染疫不自知！探視養老院釀爆群聚...1死75確診

▲比利時爆出養老院群聚感染。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

比利時一間養老院日前爆發群聚感染，造成75人確診，其中1人死亡。然而如今卻有消息傳出，感染源頭竟是來自「聖誕老公公」。據悉，院內一名長者的兒子為了取悅住民們，特地扮成聖誕老公公的模樣拜訪養老院。怎知不久後便確診新冠肺炎，隨後養老院也爆出群聚感染。

根據CNN報導，比利時這間位於法蘭德斯的養老院爆出群聚感染，有61名住民與14名工作人員感染新冠肺炎，雖然絕大部分的病患為無症狀患者，但有一人因為病情惡化死亡，另一人病況仍不樂觀，正在進行治療。經調查發現，在養老院出現確診案例之前，正好有一名住在養老院的長者的兒子扮成聖誕老公公到訪，怎知在結束活動後不久，該名男子便確診新冠肺炎。

當地政府表示，該名男子並未出現症狀，因此不知道自己已經確診，但該項活動事前並未獲得防疫當局的批准。養老院則澄清，扮演聖誕老公公的男子並沒有進入每個房間，只有出現在公共區域而已；此外，也一直與長者們保持距離，停留的時間只有幾分鐘，也沒有分發禮物。

比利時疫情嚴重，該國共有1150萬人口，截至15日累計60萬9211例確診，導致當地的醫療系統面臨巨大壓力。比利時第三大城市列日更因此要求無症狀的染疫醫護人員繼續在第一線工作。

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