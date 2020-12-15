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零下20度低溫沒帶鑰匙　夜歸女翻牆回家「頭下腳上」卡柵欄凍死

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記者李振慧／綜合報導

俄羅斯一名女子在零下20度的寒冷天氣中忘記帶鑰匙，想要翻牆回家的她卻不小心卡在柵欄上，由於當時是夜間戶外一片漆黑，所以整晚都沒有人發現到她，就這樣活活凍死柵欄上，直到隔天早上才有鄰居幫忙報警。

英國《鏡報》報導，事件13日發生在俄羅斯巴什科爾托斯坦(Bashkortostan)的高級住宅區，圖片中可看到，一名女子以頭下腳上的姿勢，整個人倒掛在柵欄上已被凍死，由於當晚溫度十分寒冷，再加上她身上衣物十分輕薄，警方抵達現場判斷其死因為體溫過低。

當地居民表示，「由於天很黑，街上也很暗沒什麼燈，所以沒人發現到她，人才會這樣凍死」。原本有報導指稱，女子疑似是為了逃離某人身邊，才會以詭異姿勢死在柵欄上，不過後來被警方駁斥為錯誤消息，目前已對事件進行調查。

▼女想要翻牆回家，卻被凍死在柵欄上。（圖／示意圖／視覺中國）

▲▼下雪,陽台。（圖／達志影像／示意圖）

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