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態度大不同！拜登「對疫苗有信心」將公開接種　川普卻含糊其辭

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▲▼川普、拜登。（組圖／路透）

▲川普與拜登都被列入首批接種疫苗的高級官員名單中，但倆人皆未透露疫苗接種的時程。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國將為川普、彭斯、拜登和其他白宮高層官員接種疫苗。拜登的團隊透露，在佛奇也認證疫苗是安全、有效的情況下，拜登接種疫苗的意願非常高，而且，為了說服美國人相信疫苗的安全性，他預計將公開接種疫苗，但具體細節與疫苗接種的時機仍在討論中。相對而言，川普則一直對疫苗接種計畫含糊其辭。

綜合CNN與ABC報導，為了保護國家領導人和國家安全機構關鍵成員的健康，以便政府能持續處理政事，美國將為總統川普、副總統彭斯（Mike Pence）與其他白宮高層官員接種疫苗。隨著選舉人團正式選出拜登為下任總統，他將與川普一樣，被列入優先接種名單。

▲▼佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

▲在疫苗與新冠議題上，拜登十分信任佛奇的看法。（圖／路透）

拜登的顧問透露，由於美國防疫專家佛奇（Anthony Fauci）、美國食品藥物管理局（FDA）與疾病管制與預防中心（CDC）都已認證，輝瑞（Pfizer）／BioNTech的疫苗是有效且安全的，因此當選總統預計將會公開接種疫苗，以說服美國人相信疫苗的安全性，但具體細節與疫苗接種時機仍在討論中。

CNN報導，拜登今晚公開演說的重點將著重在美國因疫情而導致的可怕死亡人數上，而非自己的疫苗接種計畫。佛奇最近在接受MSNBC的採訪時也表示，「我肯定他會接種疫苗，但我認為問題的重點反而是他該在什麼時候接種，而這也是我們正在討論的。」他也透露，自己將在「一周內」公開接種疫苗。

至於川普，由於他曾在今年10月確診染疫，因此醫療團隊推測，他目前可能已擁有一定程度的免疫力，而且醫療團隊還不清楚，剛病癒的川普是否能立即施打疫苗，川普也一直對自己是否將成為首批接種疫苗的人含糊其詞，他在14日發布推特帖文表示，「我沒有計劃接種疫苗，但我希望在適當的時候可以這麼做。」

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