輝瑞CEO本人沒接種疫苗　親曝原因：我不想「插隊」

▲輝瑞CEO布爾拉（Albert Bourla）表示，自己也還沒打疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

紐約一名加護病房護理師14日上午施打輝瑞與BioNTech共同研發的新冠疫苗，成為全美第一位接種者，總統川普也發推特「恭喜美國！」。然而，輝瑞公司（Pfizer）的CEO布爾拉（Albert Bourla）卻坦言，自己到現在也還沒接種，但這只是因為不想被解讀為他「插隊」施打。

根據《紐約郵報》報導，輝瑞CEO布爾拉14日受訪時透露，有鑒於美國疾病控制與預防中心（CDC）的政策是，優先開放第一線醫療人員、養老院的工作人員與年長者，自己也還沒有接種新冠肺炎疫苗，主要原因是他不想被外界解讀成「插隊」（jumping the line），「CDC已經投票通過了嚴格的疫苗分配規則，這非常敏感，我們不會插隊提前施打。」

布爾拉表示，輝瑞公司正在成立一個道德委員會，以處理內部人士獲得疫苗的問題，但如果以CEO的身份接種，人們會因此更相信疫苗安全性的話，他也不排除盡快注射疫苗。據了解，CDC於11日批准輝瑞疫苗的緊急使用後，第一批接種對象於14日開始施打，紐約長島猶太醫療中心（Long Island Jewish Medical Center）的加護病房護理師琳賽（Sandra Lindsay）公開注射過程，成為全美第一位接種者。

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