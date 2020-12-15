新加坡首批輝瑞疫苗年底到貨！李顯龍承諾：會盡快接種

▲新加坡總理李顯龍承諾，將會與組員盡早接種輝瑞疫苗。（圖／路透社）



文／中央社記者侯姿瑩新加坡14日專電

新加坡總理李顯龍今天表示，星國已批准使用輝瑞疫苗，首批疫苗將於12月底前抵達，其他疫苗也可望在未來數月陸續抵星。他並說，新加坡公民及長期住在當地的居民將能免費接種疫苗。

新加坡2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情保持穩定之際，李顯龍今天透過電視、網路直播發表全國演說時宣布，星國將從28日起進入第3階段解封，進一步放寬商場、景點及宗教活動的人數限制，民眾外出聚餐人數限制也從5人放寬至8人。

李顯龍也提及新加坡採購疫苗的進度。他說，新加坡為此撥款超過新幣10億元（約新台幣210億元），並與輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech、美國莫德納（Moderna）及中國北京科興生物等公司簽署預先採購協議，也在早期預付了訂金。

他表示，新加坡衛生科學局已批准使用Pfizer-BioNTech疫苗，首批疫苗預計月底前就能抵達，新加坡將成為全球最早取得這款疫苗的國家之一。

李顯龍說，預計其他疫苗也將於未來幾個月抵達新加坡。若一切按計畫進行，到了2021年第3季左右，新加坡將有足夠疫苗為全國所有人口接種。

他指出，新加坡衛生部委任的專家團建議，新加坡所有成年人都應接種疫苗，但疫苗接種應屬自願性質。面臨較高感染風險的人員應優先接種，這包括醫護及前線工作人員、年長者及健康情況較易受影響的族群，其他人之後再陸續接種；希望明年底前，所有願意接種的人都能完成接種。

李顯龍並表示，所有新加坡公民及長期居住在當地的居民將可免費接種疫苗。他自己和其他內閣成員也將儘早接種疫苗，藉以證明他們相信疫苗是安全的。

他說：「我們越多人接種疫苗，病毒就越難傳播，我們的社會就更加安全。」

新加坡衛生科學局發布新聞稿表示，今天批准Pfizer-BioNTech疫苗在新加坡使用，16歲及以上的人可接種。經評估臨床資料後，衛生科學局認為，接種此款疫苗的益處大過已知風險，疫苗有效性高達95%。

新加坡衛生部長顏金勇在今天舉行的星國跨部會抗疫工作小組線上記者會表示，儘管開始接種疫苗，但相關防疫措施仍會持續實施。星國目前的防疫措施包括規定民眾外出須戴口罩。

此外，李顯龍表示，疫苗將在多方面支持新加坡的經濟復甦。做為全球航空樞紐，新加坡在全球疫苗運送上扮演關鍵角色。

他也說，當疫苗不僅在新加坡，也在區域、全世界變得普遍時，「我們就可以期待恢復更多正常的生活」。

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