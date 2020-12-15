白宮高官確診3個月「右腿、左腳姆指」截肢！川普絕口不提病情

▲白宮最高安全官員傳出染疫後，遭到截肢。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國白宮先後爆出多起確診案例，然而如今卻傳出，白宮最高級安全官員貝里 （Crede Bailey）在9月染疫後，病情急轉直下，不但住院長達3個月，左腳的大拇指和右腿更被迫截肢。據悉，由於貝里的家人要求保密，因此白宮從未公開談論他的病情，直到近日朋友替他在募款網站上籌措醫療費用，貝里的消息才曝了光。

根據《彭博社》報導，白宮最高級安全官貝里（Crede Bailey）9月確診新冠肺炎，而他也是白宮確診案例中病情最為嚴重的一人。由於貝里的家人要求白宮不要公布他的病情，因此包含總統川普在內的相關人員從未公開承認他的病情。

貝里確診至今已經3個月，然而卻因病情惡化，左腳大拇指和右腿遭到截肢。不僅如此，他的家人如今還要面臨高額的醫療費用，其中也包含重症監護病房的住院費，實在是苦不堪言。為此，貝里的友人麥可羅比（McCrobie）在GoFundMe網站，替貝里開設募款頁面，希望不只能為他募得醫療費，更能將貝里的房子與車子改裝為無障礙用途。

麥可羅比寫道，貝里將在未來幾個月內安裝義肢，但等到他出院之後，仍有很長一段的復原之路要走，因此必須要將他的房屋與車子都改裝為適合殘障人士使用。目前該網頁已經募得4萬8188美金（約新台幣135萬元），距離5萬美金（約新台幣140萬元）的目標僅剩1812美金（約新台幣5.1萬元）。

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