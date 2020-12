拜登獲選舉人團認證「正式入主白宮」：人民的意志再次勝出！

▲拜登14日正式獲得選舉人團認證當選,在德拉瓦州發表演說。(圖/路透)

記者吳美依/編譯

美國各州選舉人團於美東時間14日舉行投票。民主黨的拜登跨越270張門檻,拿下306票,正式被選為下屆總統。他稍後在德拉瓦州發表演說時表示,「在美國,我們的法治、憲法以及人民意志再次勝出」。

拜登14日被選舉人團正式選為下屆總統。他提到,自己與副手賀錦麗(Kamala Harris)獲得美國史上最多選票,「我們的民主受到推動、檢驗與威脅,但被證明是堅韌彈性、真實且強大的。該是時候翻開新的一頁,進行團結和療癒了」。

拜登指出,「美國的民主之所以能夠運作,是因為我們讓它在地方層次發揮作用」,負責選務志工與各地官員面臨政治壓力、言語辱罵甚至暴力威脅,卻仍堅守法治立場,拒絕替不真實的事件背書,「展現出絕對的勇氣……對於法律深刻且堅定不移的承諾與信念」。他希望,再也不會看見任何人受到這種待遇。

▲拜登讚揚負責選務的志工與各地官員,並批評了川普發動的法律戰。(圖/路透)



拜登表示,這場大選是「誠實、自由且公正的」,美國民主也因為這些默默付出的人才能夠存活,「再次證明,美國人每天都充滿榮譽、品格與尊嚴,這才是這個國家的核心」。

拜登形容,川普的法律戰「拒絕尊重法治、人民意志和遵守憲法」,更是前所未見的極端情況,「幸好,最高法院立即一致且全面地駁回。法院向總統川普傳遞出一個明確信號,也就是他們不會涉入對於民主的空前攻擊」。他說,「不論是疫情大流行或權力濫用,都無法熄滅民主的火苗」。

It’s official, folks. Tune in as I deliver remarks on today’s electoral college vote certification and the strength and resilience of our democracy. https://t.co/Qp2c92mYUV