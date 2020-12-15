Pornhub開鍘！一夕間刪光數百萬部影片　新規定上路

▲Pornhub網站流量巨大，影片庫。（圖／記者趙蔡州攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球知名成人網站「Pornhub」近日因兒童性侵與偷拍影片風暴，官方在承諾調整模式後決定快手開鍘，一夜之間刪除影片量高達上百萬部，未來也不讓未經驗證的帳號上傳影像。

BBC報導，「Pornhub」此番動作代表所有未經驗證的素人帳號所上傳的影片，通通遭到封殺，從今以後只有經過驗證的內容合作夥伴，以及成人影星才能上傳影片。官方也表示新規範將會比任何社交平台都還要嚴格，「這代表Pornhub的每一部內容都會是由經過驗證者上傳的，這項規定連臉書、Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat和Twitter都還沒有做到」。

「Pornhub」此前影片大多數都是由未經驗證的使用者上傳，而這些影片中有高達數百萬部在官方新規下被認定不合格，全遭下架處理。

《紐約時報》此前推出一篇重磅報導，「Pornhub」存在數以千計甚至更多的未成年少女和兒童性交影片，而報導中也特別講出幾則真實故事 ─ 失蹤的兒童出現在影片中，遭受性侵與性虐待。

此篇報導引起廣大風波，逾210萬人連署要求官方下架非法影片，除了性侵也包括偷拍等影片。除了「Pornhub」很快做出回應，萬事達卡（Mastercard）公司也展開調查，並宣布暫停接受「Pornhub」上的信用卡刷卡服務。