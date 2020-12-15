五角大廈低估太多了！　美智庫曝中國核彈頭逾350枚：還在發展中

▲中國擁有的核彈頭數量，200枚起跳。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國隨崛起擴大發展核武，此前美國國防部預估中國核彈頭約有200枚，但芝加哥智庫《原子科學家公報》的「2020年度核武報告書」指出，中國實際擁有的核彈頭數已逾350枚，而且還在擴大發展中，遠超過美國軍方預估。

《國防新聞》（Defense News）報導，「2020年度核武報告書」撰寫人主要有兩位，其一是美國科學家聯會「核能資訊計畫」的主導人克里斯坦森（Hans Kristensen），另一位則是美國科學家聯會的聯合研究人寇爾達（Matt Korda）。兩人在報告得出的結論是，中國發展的核彈頭遠高於美國國防部預估，目前約有350枚，而且仍在持續發展中。

報告中核彈頭的計入種類，包括極音速導彈、以飛彈發射井和公路機動發射的洲際彈道導彈，以及潛射式飛彈。其中指出共有272枚能夠及時投入戰場，包括204枚陸基飛彈彈頭、48枚為潛射彈頭，以及空投式核彈20枚。

報告指出，最近發現一架中國西安的H-6轟炸機搭載一種新型導彈，可能具有核武能力；據了解，該導彈是極音速滑翔導彈的模型，而其能力發展情況目前尚不清楚。

儘管核彈頭數量比美國國防部估計的還要超過150枚之多，報告指出中國核武器儲備規模仍遠低於美國和俄羅斯，後兩者各自擁有數千枚核彈頭。

此外報告也補充，中國核武部隊皆保持在低水平警戒，平時未安裝彈頭也未填充燃料，而且大多數彈頭存放在中央儲存設施內，只有少數分部在地區。美國國防部評估與報告相同，指中國核武器的存放方式為發射器、飛彈與彈頭分開存放。