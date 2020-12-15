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快訊／川普宣布：美國司法部長在聖誕節前離職

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▲川普,巴爾。（圖／路透）

▲美國總統川普，與即將離職的司法部長巴爾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周一（14日）發布推文，指美國司法部長巴爾（William Barr）將在聖誕節前離職。

川普推特全文：
剛才在白宮和司法部長巴爾結束一場非常棒的會面。我們的關係一直非常的好，他的工作表現非常傑出！就在待會，巴爾就會在聖誕節前離開（離職），去和他的家人共度節日。

副司法部長羅森（Jeff Rosen），一個傑出的人，將會接任司法部長一職。令人高度尊敬的李察（Richard Donoghue）將會接任副司法部長。謝謝大家！

綜合報導，此前川普與巴爾關係頗為良好，對於推動巨型科技公司如臉書、推特和谷歌等的調查，以及對中共官員祭出制裁名單，關閉孔子學院等，兩人皆同出一氣。然而11月3日美國總統大選過後，川普陣營不斷宣稱選舉存在大規模舞弊，卻未能提出確切證明，而隨時間過去，各州重新計票結果也皆未能出現翻盤情形，即便川普陣營對各州法院以及最高法院提出訴訟，最終結果不是遭駁回便是未能翻盤。

巴爾日前公開證實司法部展開的大選調查中，未能發現「大規模舞弊」的證據，即便發現計錯票、漏計票等失誤，但其規模過小，並不能影響最終大選結果。此番話一出，加上包括3位川普提名的大法官在內的最高法院駁回德州檢察總長的告訴，導致川普2天前在推特怒斥，並直指巴爾「令人失望」（diappointment）。

 
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