快訊／川普宣布：美國司法部長在聖誕節前離職

▲美國總統川普,與即將離職的司法部長巴爾。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周一(14日)發布推文,指美國司法部長巴爾(William Barr)將在聖誕節前離職。

川普推特全文:

剛才在白宮和司法部長巴爾結束一場非常棒的會面。我們的關係一直非常的好,他的工作表現非常傑出!就在待會,巴爾就會在聖誕節前離開(離職),去和他的家人共度節日。

副司法部長羅森(Jeff Rosen),一個傑出的人,將會接任司法部長一職。令人高度尊敬的李察(Richard Donoghue)將會接任副司法部長。謝謝大家!

Just had a very nice meeting with Attorney General Bill Barr at the White House. Our relationship has been a very good one, he has done an outstanding job! As per letter, Bill will be leaving just before Christmas to spend the holidays with his family...