全美逾1640萬例30萬死！第一劑疫苗紐約開打　川普發推：恭喜美國

記者張靖榕／綜合外電報導

美國確診人數已逾1640萬，死亡人數正式突破30萬，在疫情爆發至今近9個月後，全美疫苗終於在美東時間周一（14日）開始配送，並由一名在加護病房工作的護士接受全美第一劑輝瑞（Pfizer）疫苗，「療癒即將到來」（healing is coming）。

▲美國第一劑疫苗開打，第一位接種者為紐約護士琳賽。（圖／達志影像／美聯社）

美國第一波疫苗將針對醫護人員與65歲以上高風險族群進行施打，而全美第一位進行疫苗接種的人是琳賽（Sandra Lindsay）。琳賽在紐約市長島猶太人醫療中心工作，過去數個月內都在照顧2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者。

▲康乃狄克州哈佛醫療照護中心的醫護人員帕勒斯基（Connor Paleski），也是首波接種的人。（圖／達志影像／美聯社）

「這和接受其他疫苗注射的感覺沒有任何不同」，琳賽表示，「今天我感到有希望、心情放鬆了。我感覺療癒即將到來，我希望這在我們歷史上一個非常艱難之時刻，標誌著結束的開始。我希望為大眾帶來信心，讓他們知道疫苗是安全的。」她接種疫苗並說出此番話的同時，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）正在視訊的另一頭。

古莫在推特上分享一張琳賽的照片，她戴著口罩坐在椅子上，一位醫師在她左臂注射疫苗。「這就是英雄的樣貌」，古莫說。

First Vaccine Administered. Congratulations USA! Congratulations WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

琳賽在直播上正式成為全美第一劑疫苗接種的人，幾分鐘後川普便發布推文，「第一劑疫苗注射了。恭喜美國！恭喜全世界！」

與此同時，美國再度於過去24小時內暴增近20萬例確診，染疫人數來到1642萬309例；死亡人數也已經高達30萬420人。美國成為疫情大國與抗疫中心至今超過6個月，各地許多醫護已經疲憊不堪，人們出現防疫疲乏，一張被隔離病患擁抱醫師、頭埋入對方懷裡的照片已經成為本年度的代表畫面之一。