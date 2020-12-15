美國選舉人團正式投票！川普確定丟掉關鍵4州　目前拜登240：229

▲美國總統當選人拜登確定拿下關鍵4州。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統大選各州選舉人於美東時間周一（14日）進行投票，結果將會正式選出下一屆美國總統，實際上終止川普陣營的翻盤意圖。根據大選日當天選舉結果，拜登將將跨越270張門檻，拿下306張選舉人票，現任總統川普則得到232張；投票仍在進行中，目前尚未出現失信選舉人，意即接下來若順利，拜登成為下任總統的事實便完全底定。

目前依照大選日結果投給拜登的選舉人有：

佛蒙特州3張

德拉瓦州3張

康乃狄克州3張

伊利諾州20張

維吉尼亞州13張

羅德島4張

馬里蘭州10張

新墨西哥州5張

明尼蘇達州10張

科羅拉多州9張

麻薩諸塞州11張

華盛頓州12張

紐澤西州14張

緬因州3張

內布拉斯加州1張

華盛頓特區3張

紐約州29張

關鍵4州的選舉人票也都投給拜登，包括喬治亞州16張、賓州20張、密西根州16張、內華達州6張。目前共已有240張選舉人票投給拜登。

川普方面拿下選舉人票的有：

印第安那州11張

密西西比州6張

田納西州11張

南卡羅來納州9張

奧克拉荷馬州7張

阿肯色州6張

愛荷華州6張

肯塔基州8張

俄亥俄州18張

北卡羅來納州15張

堪薩斯州6張

俄亥俄州18張

阿拉巴馬州9張

南達科他州3張

猶他州6張

路易斯安那州8張

西維吉尼亞州5張

佛羅里達州29張

愛達荷州4張

阿拉斯加州3張

懷俄明州3張

北達科塔州3張

緬因州1張

內布拉斯加州4張

德州38張

密蘇里州10張

共229張選舉人票。